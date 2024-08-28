Яблука гниють на дереві? Що робити, щоб врятувати врожай

Напевно ви бачили, що деякі яблука та інші фрукти починають гнити вже на гілках дерева. Особливо шкода, коли ця проблема торкається багатьох плодів. Насправді ця хвороба називається моніліоз. Чому вона виникає та як з нею боротися?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ознаки та причини моніліоза яблук, та дає поради, як його подолати.

Що таке моніліоз

Моніліоз - це небезпечне грибкове захворювання, яке може суттєво вплинути на врожайність плодових дерев. Особливо часто воно вражає яблуні, завдаючи значної шкоди як рослинам, так і садівникам.

Моніліоз яблуні проявляється кількома характерними симптомами. Перші ознаки хвороби з’являються на квітках і зав’язях. На початковій стадії на квітках утворюються коричневі плями, які швидко розширюються. Поступово вони можуть покривати всю квіткову частину, і квітки починають сохнути і опадати.

Надалі гриб може вражати і плоди, викликаючи їх гниття. На плодах з’являються коричневі плями, які швидко збільшуються в розмірах, а плоди стають м’якими і починають гнити.

Як розповсюджується моніліоз

Моніліоз розповсюджується через спори гриба Monilinia, які переносяться вітром, дощем і комахами. Гриб легко проникає через пошкодження на поверхні плодів і листя, а також через природні отвори, такі як квіткові чашечки.

Суха і тепла погода сприяє швидкому розповсюдженню захворювання, особливо в умовах високої вологості.

Які є методи боротьби з моніліозом

Профілактика та догляд

Найкращим способом боротьби з моніліозом є профілактика. Регулярний догляд за садом включає:

Видалення уражених частин рослин. Своєчасно обрізайте і утилізуйте хворі квітки, плоди і гілки, щоб запобігти розповсюдженню хвороби.

Своєчасно обрізайте і утилізуйте хворі квітки, плоди і гілки, щоб запобігти розповсюдженню хвороби. Покращення вентиляції. Забезпечте достатню відстань між деревами для покращення циркуляції повітря. Це допоможе зменшити вологість і запобігти розвитку гриба.

Забезпечте достатню відстань між деревами для покращення циркуляції повітря. Це допоможе зменшити вологість і запобігти розвитку гриба. Обрізка і формування крони. Регулярно обрізайте зайві та загущені гілки, щоб уникнути утворення тіні і підтримувати хорошу вентиляцію.

Хімічні засоби

Якщо моніліоз вже проявився, необхідно використовувати фунгіциди. Найбільш ефективні препарати включають:

Препарати на основі мідьсодержащих засобів. Мідь ефективно бореться з різними грибковими захворюваннями, включаючи моніліоз. Обробляйте рослини до і після цвітіння.

Мідь ефективно бореться з різними грибковими захворюваннями, включаючи моніліоз. Обробляйте рослини до і після цвітіння. Системні фунгіциди. Вони проникають у рослини і діють зсередини, захищаючи їх від нових інфекцій. Обробку слід проводити відповідно до інструкцій на упаковці.

Органічні методи

Якщо ви надаєте перевагу органічним методам, можна використовувати:

Екстракти рослин. Відвари і настої з часнику, цибулі або кропиви мають антисептичні властивості і можуть допомогти в боротьбі з моніліозом.

Відвари і настої з часнику, цибулі або кропиви мають антисептичні властивості і можуть допомогти в боротьбі з моніліозом. Крейда і деревна зола. Крейда і зола, додані в ґрунт, можуть створити несприятливі умови для росту гриба.

Використайте оприскування фунгіцидами для боротьби з моніліозом (фото: Freepik.com)

Підтримка здоров’я рослин

Здорові рослини менш підлягають захворюванням.

Забезпечте своїм яблуням достатню кількість поживних речовин і води, щоб вони могли протистояти шкідливим грибкам. Правильний догляд і регулярні перевірки допоможуть підтримувати здоров'я ваших дерев і запобігти розвитку моніліозу.

Моніліоз яблуні - серйозне захворювання, яке потребує уваги і своєчасної реакції. Правильна профілактика, використання хімічних і органічних методів боротьби, а також підтримка загального здоров’я рослин допоможуть захистити ваш сад від цього шкідливого гриба.