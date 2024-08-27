Ніколи не викидайте скошену траву: ось, яку користь вона приносить саду і городу

Звісно, рівненький, щойно скошений газон має естетичний вигляд, проте часто постає питання як використати скошену траву. Однак існують шляхи, які не лише вбережуть сад і город, а й допоможуть в зберіганні овочів і фруктів.

Про те, як можна використати скошену траву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Зробити компост

Додавання скошеної трави в компост - чудова ідея через високий вміст азоту. Але не тільки скошена трава повинна бути в компості.

Для хорошого натурального добрива потрібні різні матеріали, такі як залишки обрізки рослин, ґрунт (завдяки біотичним організмам), скошена трава та харчові відходи.

Однак для "швидкого" компосту, для якого не потрібні інші компоненти, траву можна помістити в мішки або великі поліетиленові пакети, випустивши з них повітря. Втім це дещо інший процес, адже так рослину розкладають інші мікроорганізми.

Використати для мульчування

Скошену траву можна використовувати як мульчу, але це потребує додаткової роботи. На жаль, цей процес не такий простий, як розкидання свіжої трави, що може зменшити потрапляння води до рослин.

Щоб уникнути цього, вам потрібно висушити обрізки перед тим, як розкидати їх по грядках. Також переконайтеся, що якщо газон був оброблений гербіцидом (для знищення таких бур'янів, як кульбаби або конюшина), ви не використовуєте обрізки як мульчу, оскільки залишки хімікатів можуть завдати шкоди клумбам.

Втім, існує й менш поширений метод "активної" або ж "гарячої" мульчі, для якої використовують не сушену, а прілу траву, помістивши її в поліетиленовий пакет.

Вважається, що органічні сполуки зі свіжої трави швидше поглинаються мікроорганізмами в ґрунті, тож рослини швидше отримуватимуть корисні речовини. Проте важливо розкладати масу так, щоб мульча не торкалася стебла рослини.

Зробити добриво

Скошену траву використовують для приготування трав'яної бражки - зеленого добрива. Для цього подрібнену траву слід помістити в бочку, залишивши 2/3 вільного простору, залити водою і залишити на декілька тижнів в теплому місці.

Зі скошеної трави можна зробити добриво для саду (ілюстративне фото: Freepik)

Іноді додають невелику кількість квасу або пива, проте потреби в цьому немає - розчин може бродити природним чином.

Висушити для вкривання рослин на зиму

Суха трава може допомогти рослинам "зігрітися" взимку, якщо нею вкрити грядки. Але є неодмінна умова - в цьому випадку необхідно ретельно висушити сіно, щоб запобігти гниттю.

До того ж потрібно потурбуватися про відтік води під час відлиги або навесні, а також вчасно розібрати "хатинки" з сіна, щоб ґрунт відтанув.

Наповнити теплі грядки

Так звані теплі грядки, які облаштовуються у ящиках, дозволяють отримати ранній врожай завдяки високому вмісту добрив через нашарування гілок, листя, садового компосту та ґрунту.

Для такого способу вирощування овочів, як один з наповнювачів, можна використовувати свіжу або висушену скошену траву.

Заготувати сіно для зберігання овочів

Скошену та висушену траву можна використовувати для зберігання деяких фруктів і овочів взимку. Наприклад, в ящиках з сіном можуть досить довго зберігатися яблука зимових сортів.

Віддати на їжу птахам і тваринам

Скошена трава - свіжа або висушена - може бути чудовим кормом для свійських тварин і птахів. Проте важливо, щоб рослини не були оброблені гербіцидом та хімічними речовинами.

Зі скошеної трави також можна зробити сінаж (прив'ялену траву, зі збереженням 50% вологості), або силос - зі збродженої трави.