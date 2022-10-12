Садимо і доглядаємо за малиною восени, щоб отримати щедрий урожай влітку

Восени можна і треба розсаджувати малину кореневими відростками, а також готувати вже дорослі кущі для зимівки. Доглянутий малинник - запорука гарного врожаю ароматних ягід восени.
Про це пише канал Дача. Сад і город.
На початку жовтня найкращий час для посадки малини кореневими відростками.
Для цього вибирають родючу ділянку. Якщо ж земля виснажена на 1 кв.м: 10 кг перегною або компосту, 30 г суперфосфату, 20 г калійного добрива.
При посадці коренева шийка повинна бути нижче поверхні землі, саджанець добре поливають, землю утрамбовують, щоб виключити утворення повітряних прошарків в лунці.
Восени треба вирізати старі гілки, підрізати верхівки (приблизно під свій зріст), зайві бічні видалити. Залишити треба молоді найпотужніші гілки.
Усі великі пагони обов'язково зафіксуйте, навіть якщо вони розташовані на одному кущі.
За зиму і навесні при таненні снігу поживні речовини вберуться і відразу після прокидання кущів вони підуть в зріст.
Крім того під зиму треба утеплити грунт в малиннику, наприклад - засипати стружкою. Це треба, щоб не підмерзло коріння.
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