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Садим и ухаживаем за малиной осенью, чтобы получить щедрый урожай летом

Фото: Как садить и ухаживать за малиной осенью (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Осенью можно и нужно рассаживать малину корневыми отростками, а также готовить уже взрослые кусты для зимовки. Ухоженный малинник – залог хорошего урожая ароматных ягод осенью.

Об этом пишет канал Дача. Сад і город.

Посадка ягодных кустов

В начале октября лучшее время для посадки малины корневыми отростками.

Для этого выбирают плодородный участок. Если земля истощена на 1 кв.м: 10 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г калийного удобрения.

При посадке корневая шейка должна быть ниже поверхности земли, саженец хорошо поливают, землю утрамбовывают, чтобы исключить образование воздушных слоев в лунке.

Как подготовить малину к зиме

  • Обрезка

Осенью нужно вырезать старые ветки, подрезать верхушки (приблизительно под свой рост), лишние боковые удалить. Оставить надо молодые самые мощные ветки.

  • Подвязка

Все большие побеги обязательно зафиксируйте, даже если они расположены на одном кусте.

  • Подкормка

За зиму и весной при таянии снега питательные вещества впитаются и сразу после пробуждения кустов они пойдут в рост.

Кроме того под зиму нужно утеплить почву в малиннике, например – засыпать стружкой. Это нужно, чтобы не подмерзли корни.

Раньше мы писали, как вырастить клубнику на подоконнике.

Также читайте, как сделать универсальное природное удобрение из шкурок бананов для комнатных растений.

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