Садимо і доглядаємо за малиною восени, щоб отримати щедрий урожай влітку
Восени можна і треба розсаджувати малину кореневими відростками, а також готувати вже дорослі кущі для зимівки. Доглянутий малинник - запорука гарного врожаю ароматних ягід восени.
Про це пише канал Дача. Сад і город.
Посадка ягідних кущів
На початку жовтня найкращий час для посадки малини кореневими відростками.
Для цього вибирають родючу ділянку. Якщо ж земля виснажена на 1 кв.м: 10 кг перегною або компосту, 30 г суперфосфату, 20 г калійного добрива.
При посадці коренева шийка повинна бути нижче поверхні землі, саджанець добре поливають, землю утрамбовують, щоб виключити утворення повітряних прошарків в лунці.
Як підготувати малину до зими
- Обрізання
Восени треба вирізати старі гілки, підрізати верхівки (приблизно під свій зріст), зайві бічні видалити. Залишити треба молоді найпотужніші гілки.
- Підв'язка
Усі великі пагони обов'язково зафіксуйте, навіть якщо вони розташовані на одному кущі.
- Підживлення
За зиму і навесні при таненні снігу поживні речовини вберуться і відразу після прокидання кущів вони підуть в зріст.
Крім того під зиму треба утеплити грунт в малиннику, наприклад - засипати стружкою. Це треба, щоб не підмерзло коріння.
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