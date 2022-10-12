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Садимо і доглядаємо за малиною восени, щоб отримати щедрий урожай влітку

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Середа 12 жовтня 2022 12:14
Садимо і доглядаємо за малиною восени, щоб отримати щедрий урожай влітку Фото: Як садити і доглядати за малиною восени (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Восени можна і треба розсаджувати малину кореневими відростками, а також готувати вже дорослі кущі для зимівки. Доглянутий малинник - запорука гарного врожаю ароматних ягід восени.

Про це пише канал Дача. Сад і город.

Посадка ягідних кущів

На початку жовтня найкращий час для посадки малини кореневими відростками.

Для цього вибирають родючу ділянку. Якщо ж земля виснажена на 1 кв.м: 10 кг перегною або компосту, 30 г суперфосфату, 20 г калійного добрива.

При посадці коренева шийка повинна бути нижче поверхні землі, саджанець добре поливають, землю утрамбовують, щоб виключити утворення повітряних прошарків в лунці.

Як підготувати малину до зими

  • Обрізання

Восени треба вирізати старі гілки, підрізати верхівки (приблизно під свій зріст), зайві бічні видалити. Залишити треба молоді найпотужніші гілки.

  • Підв'язка

Усі великі пагони обов'язково зафіксуйте, навіть якщо вони розташовані на одному кущі.

  • Підживлення

За зиму і навесні при таненні снігу поживні речовини вберуться і відразу після прокидання кущів вони підуть в зріст.

Крім того під зиму треба утеплити грунт в малиннику, наприклад - засипати стружкою. Це треба, щоб не підмерзло коріння.

Раніше ми писали, як виростити полуницю на підвіконні.

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