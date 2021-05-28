У садках і школах Херсона виявили тарганів, цвіль і мишей: відео шокує

У дитячих садках і школах Херсона провели перевірку і виявили кричущі порушення. У кухнях і їдальнях панує моторошна антисанітарія. У харчоблоках овочі покриті цвіллю, бігають таргани і виявлений послід мишей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ведучий Максим Несміянов і опублікував шокуючі відео.

Зокрема мова йде про школи №38, яка знаходиться в Зеленівці, і в СШ № 4 в Херсоні (мікрорайон Північний).

"Знайомтеся - це можливо майбутня кухня дитячого табору при школі №4 в Херсоні. Цікаве місто! Що здивувало? Знайшли послід від мишей в школі № 38 (Зеленівка), вікна не скрізь є на кухнях, цвіль і т. д. дорогі херсонські чиновники, ви у своїй любові до грошей губите все живе!"- написав Несміянов під відео.

У харчоблоках Херсона панує антисанітарія

Трохи пізніше Несміянов показав на своїй сторінці в соцмережі відео з кухні в одній зі шкіл.

"Школа № 33 в Херсоні. Я думаю на відео без коментарів все зрозуміло. Це була остання кухня, де ми знайшли персонал, далі за рішенням керівника компанії співробітники покинули цехи в школах", - написав він під роликом.

На відео можна побачити, що вікна в кухні затягнуті плівкою замість скла. Взимку тут шалений холод. Тут живуть на підвіконнях мурахи.

У коментарях люди попросили ведучого проінспектувати й інші міста України на предмет порушень на кухнях шкільних та дошкільних установ.