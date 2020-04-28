Саакашвили может стать мэром Одессы: первые детали

Михаил Саакашвили может стать мэром Одессы, а не вице-премьер-министром по реформам. Как рассказал журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице, назначение бывшего президента Грузии на должность в украинском Кабмине заблокировано фракцией "Слуга народа" и непонятно, состоится ли вообще.

"Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дал отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен", - написал журналист.

При этом Бутусов отметил, что Зеленский может добиться назначения Саакашвили вице-премьер-министром, но для этого президенту придется взять на себя ответственность.

"Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве. В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти - и политической, и финансовой", - подчеркнул Бутусов.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в правительство возникло на одном из совещаний главы Офиса президента Андрея Ермака с Владимиром Зеленским.