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У Зеленского рассказали, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин

Новости » Политика     27.04.2020 - 08:15
У Зеленского рассказали, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

В частности, Ермак рассказал, что давно знаком с экс-президентом Грузии

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в правительство возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает".

Ермак в комментарии РБК-Украина отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с экс-президентом Грузии.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", - сказал он.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что назначение на должность Михаила Саакашвили в Кабинете министров сейчас поддерживает лишь 50% фракции.

Вместе с тем, глава Верховной рады Дмитрий Разумков во время брифинга заявил, что в конце следующей недели может состояться внеочередное заседание ВРУ, на котором могут расмотреть кадровые назначения.

Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает В Украине разработают план развития Чернобыльской зоны
Новости Украины Владимир ЗеленскийСаакашвилиАндрей Ермак
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