Разумков не уверен, что поддержит назначение Саакашвили в Кабмин

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению главы ВР, у "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабмину

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство. Об этом глава ВР рассказал в интервью РБК-Украина.

Спикер отметил, что в команде "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.

Глава Верховной рады также подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", - рассказал Разумков.

Полный текст интервью будет опубликован на РБК-Украина в ближайшее время.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что назначение Михаила Саакашвили в Кабинет министров отсутствует в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады в четверг, 30 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в правительство возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.