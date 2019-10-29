Саакашвили отметил новоселье в Одессе: на праздник пришел и Сенцов (видео)

Михаил Саакашвили отпраздновал новоселье в Одессе и пригласил на него известных гостей. Так, на праздник пришел украинский режиссер Олег Сенцов и известный актер Олег Филимонов. Об этом экс-президент Грузии написал на своей Facebook-странице.

"Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я люблю Одессу", - написал Саакашвили.

Украинский режиссер подписал снимок лаконично.

"Одесса. Маленькая квартира с огромным балконом на последнем этаже. Новоселье у Мишико", - написал Сенцов.

Олег Сенцов и Михаил Саакашвили (Facebook)

Одесский актер Олег Филимонов подписал совместное фото, как "фото с живыми легендами".

Олег Сенцов, Олег Филимонов, Михаил Саакашвили на новоселье (Facebook)

К слову, сейчас Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Саакашвили в феврале 2018 года. Заявление подал сам политический деятель.