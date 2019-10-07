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Прокуратура расследует выдворение Саакашвили из Украины в феврале 2018

Новости » Политика    07.10.2019 - 11:14
Прокуратура расследует выдворение Саакашвили из Украины в феврале 2018
Фото: Саакашвили (РБК-Украина)

Заявление поступило от самого Саакашвили

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что заявление поступило от самого Саакашвили.

"Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Прокуратура расследует выдворение Саакашвили из Украины в феврале 2018

Напомним, 29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину. До этого президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Свое решение на тот момент глава государства аргументировал тем, что при получении гражданства Саакашвили подал недостоверную информацию, в частности, Саакашвили не указал уголовное дело, открытое против него в Грузии.

РБК-Украина писало, что в феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, после чего его экстрадировали в Польшу - страну, из которой Саакашвили в последний раз приезжал в Украину. После этого он заявил, что будет находиться в Европе и при возможности вернется в Украину.

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