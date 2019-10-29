Саакашвілі відзначив новосілля в Одесі: на свято прийшов і Сенцов (відео)

Михайло Саакашвілі похвалився новою квартирою в Одесі
Михайло Саакашвілі відсвяткував новосілля в Одесі і запросив на нього відомих гостей. Так, на свято прийшов український режисер Олег Сенцов і відомий актор Олег Філімонов. Про це екс-президент Грузії написав на своїй Facebook-сторінці.
"Я переїхав в нову квартиру в Одесі. На новосілля були мої друзі, геніальний Олег Філімонов розповідав анекдоти, великий одесит Валерій Хаїт читав напам'ять вірші Пастернака про Грузію, і був Олег Сенцов, який в житті дуже сильно мене вразив. Для мене Олег Сенцов - еталон українського громадянина. Що ще потрібно для щастя - тепла домашня обстановка, друзі, хороше вино і дуже цікава розмова. Я люблю Одесу", - сказав Саакашвілі.
Український режисер підписав знімок лаконічно.
"Одеса. Маленька квартира з величезним балконом на останньому поверсі. Новосілля у Мишико", - написав Сенцов.
Одеський актор Олег Філімонов підписав фото, як "фото з живими легендами".
Олег Сенцов, Олег Філімонов, Михайло Саакашвілі на новосілля (Facebook)
До речі, зараз Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Саакашвілі в лютому 2018 року. Заяву подав сам політичний діяч.