С0, С1 чи С2: які яйця краще обрати для варіння і смаження
У магазині легко розгубитися перед полицями з яйцями, адже є різні види, які позначають С0, С1, С2. Які з них підійдуть краще для омлету, а які - для ідеального вареного яйця?
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка різниця між яйцями та як зробити правильний вибір.
Що означає маркування
Яйця, допущені до реалізації, обов’язково маркують у встановленому порядку:
- дієтичні яйця маркують червоною, а столові - синьою фарбою, штампом круглої або овальної форми. На штампі для дієтичних яєць позначають категорію і дату сортування (число та місяць), а для столових - тільки категорію
- категорії дієтичних та столових яєць маркують так: добірна - Д, перша - 1, друга - 2
- дрібні яйця позначають відповідною етикеткою ("дрібні")
Коли мова йде про вибір яєць для варіння чи смаження, то С0, С1 і С2 позначають категорії яєць за вагою, а не якістю.
Вони означають:
- С0 (відбірні) - найбільші, вага одного яйця: 65–74,9 г
- С1 (першої категорії) - середні за розміром: 55–64,9 г
- С2 (другої категорії) - менші яйця: 45–54,9 г
Які краще підійдуть для варіння та смаження
Яйця з позначкою С1 або С0 - найзручніші для варіння, особливо якщо ви збираєтесь приготувати "вкруту", бо білок і жовток мають оптимальні пропорції.
Тоді як С0 іноді важче чистити після варіння, бо білок щільніший і може прилипати до шкаралупи, особливо у свіжих яєць.
До того ж С0 - ідеальні для смаження, бо мають більше білка і жовтка. До того ж, якщо хочете зробити яєчню або омлет на кілька осіб - економніше брати С0.
Ознаки свіжості яєць
Оновні ознаки, які вказують на те, що яйця свіжі, такі:
- шкаралупа - матова, без тріщин або плям
- у воді - тоне і лежить на боці
- без запаху - при розбитті не має неприємного запаху
- білок - густий, щільний, не розтікається
- жовток - пружний, округлий, тримає форму
- під час струшування - не чутно плескоту всередині.
- колір жовтка - може бути різним (від світло-жовтого до насиченого), але не має плям чи помутніння
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Держпродспоживслужби та Egg info.
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