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С0, С1 чи С2: які яйця краще обрати для варіння і смаження

Середа 16 квітня 2025 15:30
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С0, С1 чи С2: які яйця краще обрати для варіння і смаження Які краще яйця підійдуть для смаження, а які для варіння (фото: Unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

У магазині легко розгубитися перед полицями з яйцями, адже є різні види, які позначають С0, С1, С2. Які з них підійдуть краще для омлету, а які - для ідеального вареного яйця?

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка різниця між яйцями та як зробити правильний вибір.

Що означає маркування

Яйця, допущені до реалізації, обов’язково маркують у встановленому порядку:

  • дієтичні яйця маркують червоною, а столові - синьою фарбою, штампом круглої або овальної форми. На штампі для дієтичних яєць позначають категорію і дату сортування (число та місяць), а для столових - тільки категорію
  • категорії дієтичних та столових яєць маркують так: добірна - Д, перша - 1, друга - 2
  • дрібні яйця позначають відповідною етикеткою ("дрібні")

Коли мова йде про вибір яєць для варіння чи смаження, то С0, С1 і С2 позначають категорії яєць за вагою, а не якістю.

Вони означають:

  • С0 (відбірні) - найбільші, вага одного яйця: 65–74,9 г
  • С1 (першої категорії) - середні за розміром: 55–64,9 г
  • С2 (другої категорії) - менші яйця: 45–54,9 г

Які краще підійдуть для варіння та смаження

Яйця з позначкою С1 або С0 - найзручніші для варіння, особливо якщо ви збираєтесь приготувати "вкруту", бо білок і жовток мають оптимальні пропорції.

Тоді як С0 іноді важче чистити після варіння, бо білок щільніший і може прилипати до шкаралупи, особливо у свіжих яєць.

До того ж С0 - ідеальні для смаження, бо мають більше білка і жовтка. До того ж, якщо хочете зробити яєчню або омлет на кілька осіб - економніше брати С0.

Ознаки свіжості яєць

Оновні ознаки, які вказують на те, що яйця свіжі, такі:

  • шкаралупа - матова, без тріщин або плям
  • у воді - тоне і лежить на боці
  • без запаху - при розбитті не має неприємного запаху
  • білок - густий, щільний, не розтікається
  • жовток - пружний, округлий, тримає форму
  • під час струшування - не чутно плескоту всередині.
  • колір жовтка - може бути різним (від світло-жовтого до насиченого), але не має плям чи помутніння

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Держпродспоживслужби та Egg info.

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