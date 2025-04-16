С0, С1 или С2: какие яйца лучше выбрать для варки и жарки
В магазине легко растеряться перед полками с яйцами, ведь есть разные виды, которые обозначают С0, С1, С2. Какие из них подойдут лучше для омлета, а какие - для идеального вареного яйца?
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между яйцами и как сделать правильный выбор.
Что означает маркировка
Яйца, допущенные к реализации, обязательно маркируют в установленном порядке:
- диетические яйца маркируют красной, а столовые - синей краской, штампом круглой или овальной формы. На штампе для диетических яиц обозначают категорию и дату сортировки (число и месяц), а для столовых - только категорию
- категории диетических и столовых яиц маркируют так: отборная - Д, первая - 1, вторая - 2
- мелкие яйца обозначают соответствующей этикеткой ("мелкие")
Когда речь идет о выборе яиц для варки или жарки, то С0, С1 и С2 обозначают категории яиц по весу, а не качеству.
Они означают:
- С0 (отборные) - самые большие, вес одного яйца: 65-74,9 г
- С1 (первой категории) - средние по размеру: 55-64,9 г
- С2 (второй категории) - меньшие яйца: 45-54,9 г
Какие лучше подойдут для варки и жарки
Яйца с пометкой С1 или С0 - самые удобные для варки, особенно если вы собираетесь приготовить "вкрутую", потому что белок и желток имеют оптимальные пропорции.
Тогда как С0 иногда труднее чистить после варки, потому что белок плотнее и может прилипать к скорлупе, особенно у свежих яиц.
К тому же С0 - идеальны для жарки, потому что имеют больше белка и желтка. К тому же, если хотите сделать яичницу или омлет на несколько человек - экономнее брать С0.
Признаки свежести яиц
Основные признаки, которые указывают на то, что яйца свежие, следующие:
- скорлупа - матовая, без трещин или пятен
- в воде - тонет и лежит на боку
- без запаха - при разбитии не имеет неприятного запаха
- белок - густой, плотный, не растекается
- желток - упругий, округлый, держит форму
- во время встряхивания - не слышно плескания внутри.
- цвет желтка - может быть разным (от светло-желтого до насыщенного), но не имеет пятен или помутнения
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Госпродпотребслужбы и Egg info.
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