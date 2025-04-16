С0, С1 или С2: какие яйца лучше выбрать для варки и жарки

В магазине легко растеряться перед полками с яйцами, ведь есть разные виды, которые обозначают С0, С1, С2. Какие из них подойдут лучше для омлета, а какие - для идеального вареного яйца?

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между яйцами и как сделать правильный выбор.

Что означает маркировка

Яйца, допущенные к реализации, обязательно маркируют в установленном порядке:

диетические яйца маркируют красной, а столовые - синей краской, штампом круглой или овальной формы. На штампе для диетических яиц обозначают категорию и дату сортировки (число и месяц), а для столовых - только категорию

категории диетических и столовых яиц маркируют так: отборная - Д, первая - 1, вторая - 2

мелкие яйца обозначают соответствующей этикеткой ("мелкие")

Когда речь идет о выборе яиц для варки или жарки, то С0, С1 и С2 обозначают категории яиц по весу, а не качеству.

Они означают:

С0 (отборные) - самые большие, вес одного яйца: 65-74,9 г

С1 (первой категории) - средние по размеру: 55-64,9 г

С2 (второй категории) - меньшие яйца: 45-54,9 г

Какие лучше подойдут для варки и жарки

Яйца с пометкой С1 или С0 - самые удобные для варки, особенно если вы собираетесь приготовить "вкрутую", потому что белок и желток имеют оптимальные пропорции.

Тогда как С0 иногда труднее чистить после варки, потому что белок плотнее и может прилипать к скорлупе, особенно у свежих яиц.

К тому же С0 - идеальны для жарки, потому что имеют больше белка и желтка. К тому же, если хотите сделать яичницу или омлет на несколько человек - экономнее брать С0.

Признаки свежести яиц

Основные признаки, которые указывают на то, что яйца свежие, следующие: