Нові деталі про S.T.A.L.K.E.R. 2: нелінійний сюжет на 40 годин, 4 варіанти кінцівки та багато іншого

Українська студія GSC Game World презентувала новий трейлер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl і наголосила, що реліз гри заплановано на перший квартал 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт про відеоігри у Китаї Gamersky .

Як повідомляють у GSC, сюжет у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 є нелінійним, та його розвиток залежить від рішень гравця, що робить час проходження невизначеним; проте основна сюжетна лінія займає приблизно 40 годин.

Центральна сюжетна лінія має чотири можливі кінцівки. Побічні завдання також пропонують альтернативні варіанти завершення та впливають на основний сюжет. Повний обсяг оповідального контенту неможливо побачити за проходження.

Геймплей обіцяє бути хардкорним, і гравці мають виживати без явних підказок. Важливі елементи включають бинтування ран для зупинки кровотечі.

У грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl кожен монстр має власну систему штучного інтелекту, що надає їм унікальної поведінки. Наприклад, дикі собаки не нападуть поодинці, але якщо вони в групі, то можуть спробувати полювати на гравця.

У кожного звіра своя модель поведінки (фото: Epic Games)

Для демонстрації геймплею використовувалася система збереження в контрольних точках, але у фінальній версії буде класична система збереження будь-де.

Релізна версія включатиме спеціальні посібники, які допомагатимуть гравцям покращити свої навички виживання в небезпечному світі, що відсутнє в демо-версії.

У грі буде стелс з прихованим добиванням ножем, модифікації зброї (потрібно знайти особливих NPC) та її характеристик, рідкісні "стволи" (у тому числі ніби з наукової фантастики) та можливість використовувати у бою оточення.

Жоден ворог у грі не переживе прямого влучення в голову (фото: Gamersky)

На консолях Xbox розробники прагнуть досягти 60 кадрів за секунду в режимі продуктивності (з можливістю вибору режиму якості), а системні вимоги для ПК будуть оголошені ближче до релізу, хоча GTX 1060 планується залишити в категорії "мінімум".

Прем'єра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl очікується в першому кварталі 2024 року на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S та Game Pass. На даний момент гра знаходиться в стадії полірування, і точну дату релізу буде оголошено пізніше.