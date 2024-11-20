S.T.A.L.K.E.R. 2: системні вимоги, як запустити, скільки годин геймплея

Системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2

Для гри S.T.A.L.K.E.R. 2 мінімальні вимоги включають операційну систему Windows 10 або Windows 11, процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i7-7700K, відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 580 8GB чи Intel Arc A750, 16 ГБ оперативної пам’яті та 160 ГБ вільного місця на SSD.

Для середніх налаштувань із 60 FPS при роздільній здатності 1080p потрібен процесор Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 3700X, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 4060 чи AMD Radeon RX 5700 XT, а також ті ж 16 ГБ оперативної пам’яті та 160 ГБ SSD.

Щоб насолоджуватися високими налаштуваннями з 60 FPS при 1440p, необхідно мати процесор Intel Core i7-11700K або AMD Ryzen 7 5800X, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/RTX 4070 чи AMD Radeon RX 6800 XT, а також 32 ГБ оперативної пам’яті і 160 ГБ SSD.

Для ультра налаштувань із 60+ FPS при 4K потрібен процесор Intel Core i7-13700KF або AMD Ryzen 7 7700X, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 чи AMD Radeon RX 7900 XTX, 32 ГБ оперативної пам’яті та 160 ГБ місця на SSD.

Скільки годин геймплею пропонує S.T.A.L.K.E.R. 2?

Точна тривалість проходження S.T.A.L.K.E.R. 2 залежить від стилю гри, обраних завдань та дослідження світу. За оцінками деяких гравців, повне проходження основної сюжетної лінії може зайняти від 30 до 50 годин. Однак, враховуючи величезний відкритий світ та безліч побічних завдань, загальна кількість годин геймплею може значно збільшитися.

Як запустити S.T.A.L.K.E.R. 2?

Переконайтеся, що ваш ПК відповідає системним вимогам

Придбайте гру: S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для покупки в таких цифрових магазинах, як Steam, Epic Games Store та Microsoft Store

Завантажте та встановіть її

Запустіть лаунчер і активуйте гру

Поради для оптимізації гри