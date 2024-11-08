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У мережі з'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 - з поліпшеннями зброї та несподіваними сюрпризами

П'ятниця 08 листопада 2024 14:00
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У мережі з'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 - з поліпшеннями зброї та несподіваними сюрпризами Новий геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl розкриває можливості покращення зброї (скриншот: IGN)
Автор: Павло Колеснік

GSC Game World випустила новий геймплейний трейлер для STALKER 2: Heart of Chornobyl. Відео демонструє різні види зброї та боєприпасів, доступних у грі, а також показує, як гравці зможуть покращувати та модифікувати своє спорядження за допомогою спеціальних пристроїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал видання IGN.

STALKER 2 використовуватиме Unreal Engine 5 та обіцяє неймовірну графіку. Ще у червні 2021 року команда також поділилася попередніми системними вимогами для ПК.

Відповідно до сторінки гри в магазині Steam, у грі може не бути Denuvo. Так що це хороша новина для тих, хто бойкотує ігри, які використовують його. Якщо тільки розробники не додадуть його в останній момент.

STALKER 2: Heart of Chornobyl обіцяє величезний реалістичний світ для дослідження. Ви зможете блукати величезною 64-кілометровою радіоактивною зоною. Ця зона буде заповнена всілякими постапокаліптичних пейзажами. Мало того, що гравці зможуть самі вирішувати, як розвиватиметься їхня історія. Розробники стверджують, що гра матиме дуже розгалужену епічну історію.

STALKER 2 матиме динамічний цикл день-ніч та систему погоди. Гра також обіцяє просунутий ШІ та систему симуляції життя "A-life 2.0". Крім того, буде підтримка модів, а також багатокористувацький режим (який буде доданий незабаром після релізу в якості безкоштовного оновлення).

Раніше ми писали про 5 очікуваних ігор, які вийдуть у листопаді на консолі та ПК.

А ще у нас є матеріал про те, скільки годин займе проходження гри STALKER 2.

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