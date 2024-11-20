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S.T.A.L.K.E.R. 2: системные требования, как запустить, сколько часов геймплея

Системные требования, продолжительность прохождения игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля (скриншот: IGN)
Автор: Павел Колесник

STALKER 2 - это долгожданное продолжение культовой серии, которая переносит игроков в опасный и загадочный мир Зоны. Учитывая большой промежуток времени между первой и второй частями игры (более пятнадцати лет), важно проверить, достаточно ли ваш ПК мощный для запуска игры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ReadWrite, посвященный технологиям, инновациям и стартапам.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Для игры STALKER 2 минимальные требования включают операционную систему Windows 10 или Windows 11, процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-7700K, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 580 8GB или Intel Arc'7 и 160 ГБ свободного пространства на SSD.

Для средних настроек с 60 FPS при разрешении 1080p нужен процессор Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700 X1, а также 160 ГБ SSD.

Чтобы наслаждаться высокими настройками с 60 FPS при 1440p, необходимо иметь процессор Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/RTX 4070 или AMD Radeon RX 680 160 ГБ SSD.

Для ультра настроек с 60+ FPS при 4K требуется процессор Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX, 32 ГБ оперативной памяти и 160 ГБ.

Сколько часов геймплей предлагает S.T.A.L.K.E.R. 2?

Точная продолжительность прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 зависит от стиля игры, избранных задач и исследования мира. По оценкам некоторых игроков, полное прохождение основной сюжетной линии может занять от 30 до 50 часов. Однако, учитывая огромный открытый мир и множество побочных задач, общее количество часов геймплей может значительно увеличиться.

Как запустить S.T.A.L.K.E.R. 2?

  • Убедитесь, что ваш ПК отвечает системным требованиям
  • Купите игру: S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для покупки в таких цифровых магазинах как Steam, Epic Games Store и Microsoft Store
  • Загрузите и установите его
  • Запустите лаунчер и активируйте игру

Советы по оптимизации игры

  • Убедитесь, что у вас установлены последние драйверы для видеокарты
  • Перед запуском игры закройте все ненужные программы, чтобы освободить системные ресурсы
  • Экспериментируйте с различными графическими настройками, чтобы найти оптимальное соотношение между качеством изображения и производительностью
  • Технологии DLSS и FSR могут помочь повысить производительность без значительной потери качества изображения

У нас также есть материал о том, где и как купить игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в Украине.

А еще мы напомним, что в сети появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с улучшенной графикой.

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