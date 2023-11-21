Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положить

Новый школьный сезон оставил старые вызовы для детей, возвращающихся в учебные заведения. И сейчас есть угрозы обстрелов и частое пребывание в хранилищах. По прогнозам, с приходом холодов обстрелы могут усилиться, и враг будет целиться снова по нашей энергоструктуре.

Что должно быть в таких период в рюкзаке школьника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава на странице Facebook.

Почему это важно

Дома ребенка могут поддержать родители или попечители, они будут знать, как успокоить и отвлечь от тревоги. А в школе ребенок будет в компании сверстников и с учителями, поэтому важно, чтобы он не переживал.

"Чтобы ребенку было комфортно во время тревог в школе, родителям следует объяснить ему, что именно будет происходить. Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе может раздаваться сигнал тревоги, однако с ним рядом будет учительница, которая поможет ему и его друзьям пройти в безопасное место. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать и они позаботятся о ребенке, а ребенку нужно четко следовать инструкциям учителя/куратора", - советуют в Минздраве.

Также рекомендуют собрать рюкзак безопасности, который ребенок будет держать в школе. И нужно учесть не только составляющую безопасности, но и заботливую.

Что должно быть в рюкзаке школьника

Безопасная составляющая

Любимый снек ребенка

Бутылка воды

Салфетки (сухие и влажные)

Антисептик

Лекарство, если ребенок принимает что-либо на постоянной основе (обязательно предупредите учителя о приеме и приклейте к лекарству инструкцию, как давать препарат).

Записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников

Телефон и заряженный павербанк (если ребенок не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей и при необходимости может связаться)

Эмоциональная составляющая:

Карандаши и пара распечатанных раскрасок

Любимую игрушку

Поддерживающую записку - возможно смешную, чтобы ребенок улыбнулся. Если ваш ребенок еще не умеет читать, нарисуйте ему записку, создайте коллаж, где слова не нужны, но ощутимая поддержка

Наклейки. Для старших это могут быть стикерпанки

Развлекательная составляющая