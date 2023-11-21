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Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положить

Вторник 21 ноября 2023 14:44
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Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положить Что должно быть в тревожном рюкзаке школьника (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новый школьный сезон оставил старые вызовы для детей, возвращающихся в учебные заведения. И сейчас есть угрозы обстрелов и частое пребывание в хранилищах. По прогнозам, с приходом холодов обстрелы могут усилиться, и враг будет целиться снова по нашей энергоструктуре.

Что должно быть в таких период в рюкзаке школьника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава на странице Facebook.

Почему это важно

Дома ребенка могут поддержать родители или попечители, они будут знать, как успокоить и отвлечь от тревоги. А в школе ребенок будет в компании сверстников и с учителями, поэтому важно, чтобы он не переживал.

"Чтобы ребенку было комфортно во время тревог в школе, родителям следует объяснить ему, что именно будет происходить. Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе может раздаваться сигнал тревоги, однако с ним рядом будет учительница, которая поможет ему и его друзьям пройти в безопасное место. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать и они позаботятся о ребенке, а ребенку нужно четко следовать инструкциям учителя/куратора", - советуют в Минздраве.

Также рекомендуют собрать рюкзак безопасности, который ребенок будет держать в школе. И нужно учесть не только составляющую безопасности, но и заботливую.

Что должно быть в рюкзаке школьника

Безопасная составляющая

  • Любимый снек ребенка
  • Бутылка воды
  • Салфетки (сухие и влажные)
  • Антисептик
  • Лекарство, если ребенок принимает что-либо на постоянной основе (обязательно предупредите учителя о приеме и приклейте к лекарству инструкцию, как давать препарат).
  • Записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников
  • Телефон и заряженный павербанк (если ребенок не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей и при необходимости может связаться)

Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положитьЭмоциональная составляющая:

  • Карандаши и пара распечатанных раскрасок
  • Любимую игрушку
  • Поддерживающую записку - возможно смешную, чтобы ребенок улыбнулся. Если ваш ребенок еще не умеет читать, нарисуйте ему записку, создайте коллаж, где слова не нужны, но ощутимая поддержка
  • Наклейки. Для старших это могут быть стикерпанки

Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положитьРазвлекательная составляющая

  • Несколько пачек воздушного пластилина
  • Купите тетрис или загрузите его ребенку на телефон
  • Если у ребенка есть гаджет, скачайте туда его любимую книгу в аудиоформате и не забудьте положить наушники
  • Можно положить еще книгу, pop it. Главное, чтобы рюкзак ребенка не был трудным.

Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положить

Раньше мы писали, что украинским школьникам раздадут ноутбуки для обучения.

А также рассказывали о том, когда будут зимние каникулы в этом году.

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