Рюкзак безопасности для школьника: в Минздраве дали список того, что туда следует положить
Новый школьный сезон оставил старые вызовы для детей, возвращающихся в учебные заведения. И сейчас есть угрозы обстрелов и частое пребывание в хранилищах. По прогнозам, с приходом холодов обстрелы могут усилиться, и враг будет целиться снова по нашей энергоструктуре.
Что должно быть в таких период в рюкзаке школьника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава на странице Facebook.
Почему это важно
Дома ребенка могут поддержать родители или попечители, они будут знать, как успокоить и отвлечь от тревоги. А в школе ребенок будет в компании сверстников и с учителями, поэтому важно, чтобы он не переживал.
"Чтобы ребенку было комфортно во время тревог в школе, родителям следует объяснить ему, что именно будет происходить. Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе может раздаваться сигнал тревоги, однако с ним рядом будет учительница, которая поможет ему и его друзьям пройти в безопасное место. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать и они позаботятся о ребенке, а ребенку нужно четко следовать инструкциям учителя/куратора", - советуют в Минздраве.
Также рекомендуют собрать рюкзак безопасности, который ребенок будет держать в школе. И нужно учесть не только составляющую безопасности, но и заботливую.
Что должно быть в рюкзаке школьника
Безопасная составляющая
- Любимый снек ребенка
- Бутылка воды
- Салфетки (сухие и влажные)
- Антисептик
- Лекарство, если ребенок принимает что-либо на постоянной основе (обязательно предупредите учителя о приеме и приклейте к лекарству инструкцию, как давать препарат).
- Записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников
- Телефон и заряженный павербанк (если ребенок не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей и при необходимости может связаться)
Эмоциональная составляющая:
- Карандаши и пара распечатанных раскрасок
- Любимую игрушку
- Поддерживающую записку - возможно смешную, чтобы ребенок улыбнулся. Если ваш ребенок еще не умеет читать, нарисуйте ему записку, создайте коллаж, где слова не нужны, но ощутимая поддержка
- Наклейки. Для старших это могут быть стикерпанки
Развлекательная составляющая
- Несколько пачек воздушного пластилина
- Купите тетрис или загрузите его ребенку на телефон
- Если у ребенка есть гаджет, скачайте туда его любимую книгу в аудиоформате и не забудьте положить наушники
- Можно положить еще книгу, pop it. Главное, чтобы рюкзак ребенка не был трудным.
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