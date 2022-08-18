На рынках Украины выросла цена на популярный овощ: сколько стоит

Почему выросла цена

По словам фермеров, это связано с задержкой в проведении уборки лука, которая произошла из-за сильных дождей, в результате чего ее предложение на рынке заметно сократилось.

Также спрос на лук удерживается на достаточно высоком уровне, что позволяет фермерам пересматривать цену на продукцию в сторону повышения.

Какова цена

Отмечается, что пока лук поступает в продажу по 24-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Итак, на сегодня стоимость лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 18 августа цены на лук в супермаркетах значительно выше. Как показал мониторинг, цены такие:

В "Сильпо" лук репчатый ранний стоит 31 грн / кг.

Цена на лук в супермаркете "Сильпо" (скрин)

В "АТБ" за лук придется заплатить 29,99 грн/кг.

Цена на лук в супермаркете "АТБ" (скрин)

Дороже всего лук стоит в супермаркете "Novus" - 34,99 грн / кг.

Цена на лук в супермаркете "Novus" (скрин)