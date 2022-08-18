На ринках України зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує

Чому зросла ціна

За словами фермерів, це пов'язано із затримкою у проведенні збирання цибулі, яка сталася через сильні дощі, внаслідок чого її пропозиція на ринку помітно скоротилася.

Також попит на цибулю утримується на досить високому рівні, що дозволяє фермерам переглядати ціну на продукцію у бік підвищення.

Яка ціна

Зазначається, що наразі цибуля надходить у продаж по 24-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Отже, на сьогодні вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 18 серпня ціни на цибулю в супермаркетах значно вищі. Як засвідчив моніторинг, ціни такі:

У "Сільпо" цибуля ріпчаста рання коштує 31 грн/кг.

Ціна на цибулю у супермаркеті "Сільпо" (скрін)

В "АТБ" за цибулю доведеться заплатити 29,99 грн/кг.

Ціна на цибулю у супермаркеті "АТБ" (скрін)

Найдорожче цибуля коштує у супермаркеті "Novus" - 34,99 грн/кг.

Ціна на цибулю у супермаркеті "Novus" (скрін)