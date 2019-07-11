Два в одном: как справиться с укачиванием и приобрести хорошую осанку

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт рассказала, как улучшить работу вестибулярного аппарата

Эксперт по похудению Катя Медушкина утверждает, что правильная осанка способна положительно повлиять на работу вестибулярного аппарата. Это особенно важно для людей, которых укачивает в транспорте и тех, кто имеет проблемы с координацией. О том, как справииться разом со всеми вышеперечисленными проблемами специалист рассказала на страничке в Instagram.

Вестибулярный аппарат - орган во внутреннем ухе, который "отслеживает" положение за тела в пространстве и направление его движения. Он работает в тесном "сотрудничестве" с мозжечком - отделом мозга, который отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.

Благодаря этим органам мы можем ровно ходить, удерживаться на ногах, если поскользнулись, кататься на аттракционах и ездить в транспорте.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

На наше равновесие самым непосредственным образом влияет осанка. Когда мы постоянно сутулимся, центр тяжести оказывается не над стопами, смещается. И наше тело пытается это смещение компенсировать. Поэтому, если с равновесием у вас трудности - займитесь здоровьем спины.

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Хорошая новость в том, что равновесие можно тренировать. Вы наверняка слышали, что такие тренировки входят в программу подготовки летчиков и космонавтов. Если вы не собираетесь в космонавты, лучшая тренировка координации - регулярная физическая активность. В йоге, пилатесе много упражнений на баланс и осанку.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Вот несколько простых упражнений, которые при регулярном выполнении благотворно влияют на функции вестибулярного аппарата:

Наклоняем голову вниз, делаем медленный выдох, поднимаем голову вверх и делаем вдох.

Аккуратно поворачиваем голову в разные стороны 10-15 раз.

Наклоняем голову сначала к левому плечу, принимаем исходное положение. Потом к правому плечу. Повторяем 10-15 раз.

Делаем круговые движения головой в одну и другую сторону.⠀

Делайте упражнения аккуратно, без резких движений. Через какое-то время можно выйти на "продвинутый уровень" и выполнять их с завязанными глазами.



Иллюстративное фото: (pexels.com) ⠀

И вообще, пользуйтесь любой возможностью улучшить координацию:

ходите, пытаясь удержать что-то на голове⠀

ходите по бордюру на улице, стараясь не упасть⠀

пройдитесь задом наперед⠀

качайтесь на качелях⠀

или даже кружитесь на офисном стуле.

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