Рыбные палочки по-домашнему: как легко приготовить дома и порадовать детей

Вкусные рыбные палочки или рыбные нагетсы можно приготовить дома самостоятельно. Это блюдо любят дети и оно прекрасно разнообразит меню.

Как приготовить такие палочки в домашних условиях – читайте ниже.

Ингредиенты для рыбных палочек очень просты и приготовить их можно дома. Они будут даже вкуснее магазинных. В качестве дополнения можно сделать соус на свой вкус – сметанно-чесночный или ягодный с йогуртом.

Ингредиенты:

Филе хека – 400 г

Белый хлеб – 150 г

Молоко 60 мл

Яйца – 1 шт.

Сливочное масло – 40 г

Панировочные сухари – 120 г

Растительное масло – 40 мл

Соль, специи, перец молотый – по вкусу. Можно добавить специи к рыбе и зелень – по вкусу.

Способ приготовления

Хлеб нужно замочить в молоке и отжать. Филе помыть, обсушить и нарезать кусочками или полосками.

Филе и хлеб пропустите через измельчитель (лучше всего через мясорубку). Добавьте яйцо, мелко нарезанную зелень, сливочное масло, соль, перец и специи.

Все хорошо вымешайте и поставьте на 10-15 минут в холодильник.

Потом мокрыми руками сформируйте рыбные палочки или нагетсы. Запанируйте в сухарях и снова поставьте в холодильник на 10 минут.

Разогрейте сковороду и растительное масло. Обжаривайте палочки с двух сторон до золотистого цвета.

Выкладывайте готовые палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Переложите палочки на блюдо и подавайте к столу.