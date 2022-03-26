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Рыбные палочки по-домашнему: как легко приготовить дома и порадовать детей

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Суббота 26 марта 2022 08:02
Рыбные палочки по-домашнему: как легко приготовить дома и порадовать детей Фото: Как приготовить рыбные палочки дома (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вкусные рыбные палочки или рыбные нагетсы можно приготовить дома самостоятельно. Это блюдо любят дети и оно прекрасно разнообразит меню.

Как приготовить такие палочки в домашних условиях – читайте ниже.

Ингредиенты для рыбных палочек очень просты и приготовить их можно дома. Они будут даже вкуснее магазинных. В качестве дополнения можно сделать соус на свой вкус – сметанно-чесночный или ягодный с йогуртом.

Ингредиенты:

  • Филе хека – 400 г
  • Белый хлеб – 150 г
  • Молоко 60 мл
  • Яйца – 1 шт.
  • Сливочное масло – 40 г
  • Панировочные сухари – 120 г
  • Растительное масло – 40 мл
  • Соль, специи, перец молотый – по вкусу. Можно добавить специи к рыбе и зелень – по вкусу.

Способ приготовления

Хлеб нужно замочить в молоке и отжать. Филе помыть, обсушить и нарезать кусочками или полосками.

Филе и хлеб пропустите через измельчитель (лучше всего через мясорубку). Добавьте яйцо, мелко нарезанную зелень, сливочное масло, соль, перец и специи.

Все хорошо вымешайте и поставьте на 10-15 минут в холодильник.

Потом мокрыми руками сформируйте рыбные палочки или нагетсы. Запанируйте в сухарях и снова поставьте в холодильник на 10 минут.

Разогрейте сковороду и растительное масло. Обжаривайте палочки с двух сторон до золотистого цвета.

Выкладывайте готовые палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Переложите палочки на блюдо и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить самые простые блины – без молока.

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