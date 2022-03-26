Рыбные палочки по-домашнему: как легко приготовить дома и порадовать детей
Вкусные рыбные палочки или рыбные нагетсы можно приготовить дома самостоятельно. Это блюдо любят дети и оно прекрасно разнообразит меню.
Как приготовить такие палочки в домашних условиях – читайте ниже.
Ингредиенты для рыбных палочек очень просты и приготовить их можно дома. Они будут даже вкуснее магазинных. В качестве дополнения можно сделать соус на свой вкус – сметанно-чесночный или ягодный с йогуртом.
Ингредиенты:
- Филе хека – 400 г
- Белый хлеб – 150 г
- Молоко 60 мл
- Яйца – 1 шт.
- Сливочное масло – 40 г
- Панировочные сухари – 120 г
- Растительное масло – 40 мл
- Соль, специи, перец молотый – по вкусу. Можно добавить специи к рыбе и зелень – по вкусу.
Способ приготовления
Хлеб нужно замочить в молоке и отжать. Филе помыть, обсушить и нарезать кусочками или полосками.
Филе и хлеб пропустите через измельчитель (лучше всего через мясорубку). Добавьте яйцо, мелко нарезанную зелень, сливочное масло, соль, перец и специи.
Все хорошо вымешайте и поставьте на 10-15 минут в холодильник.
Потом мокрыми руками сформируйте рыбные палочки или нагетсы. Запанируйте в сухарях и снова поставьте в холодильник на 10 минут.
Разогрейте сковороду и растительное масло. Обжаривайте палочки с двух сторон до золотистого цвета.
Выкладывайте готовые палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Переложите палочки на блюдо и подавайте к столу.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить самые простые блины – без молока.
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