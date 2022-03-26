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Рибні палички по-домашньому: як легко приготувати вдома і порадувати дітей

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Субота 26 березня 2022 08:02
Рибні палички по-домашньому: як легко приготувати вдома і порадувати дітей Фото: Як приготувати рибні палички будинку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Смачні рибні палички або рибні нагетси можна приготувати вдома самостійно. Цю страву люблять діти й вона прекрасно урізноманітнює меню.

Як приготувати такі палички в домашніх умовах – читайте нижче.

Інгредієнти для рибних паличок дуже прості й приготувати їх можна вдома. Вони будуть навіть смачніше магазинних. Як доповнення можна зробити соус на свій смак – сметанно-часниковий або ягідний з йогуртом.

Інгредієнти:

  • Філе хека-400 г
  • Білий хліб – 150 г
  • Молоко 60 мл
  • Яйця-1 шт.
  • Вершкове масло-40 г
  • Панірувальні сухарі – 120 г
  • Рослинна олія-40 мл
  • Сіль, спеції, перець мелений – до свого смаку. Можна додати спеції до риби та зелень – на смак.

Спосіб приготування

Хліб потрібно замочити в молоці та віджати. Філе помити, обсушити та нарізати шматочками або смужками.

Філе і хліб пропустіть через подрібнювач (найкраще через м'ясорубку). Додайте яйце, дрібно нарізану зелень, вершкове масло, сіль, перець і спеції.

Все добре вимішайте і поставте на 10-15 хвилин в холодильник.

Потім мокрими руками сформуйте рибні палички або нагетси. Запаніруйте в сухарях і знову поставте в холодильник на 10 хвилин.

Розігрійте сковороду і рослинну олію. Обсмажуйте палички з двох сторін до золотистого кольору.

Викладайте готові палички на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Перекладіть палички на блюдо і подавайте до столу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати найпростіші млинці – без молока.

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