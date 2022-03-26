Рибні палички по-домашньому: як легко приготувати вдома і порадувати дітей
Смачні рибні палички або рибні нагетси можна приготувати вдома самостійно. Цю страву люблять діти й вона прекрасно урізноманітнює меню.
Як приготувати такі палички в домашніх умовах – читайте нижче.
Інгредієнти для рибних паличок дуже прості й приготувати їх можна вдома. Вони будуть навіть смачніше магазинних. Як доповнення можна зробити соус на свій смак – сметанно-часниковий або ягідний з йогуртом.
Інгредієнти:
- Філе хека-400 г
- Білий хліб – 150 г
- Молоко 60 мл
- Яйця-1 шт.
- Вершкове масло-40 г
- Панірувальні сухарі – 120 г
- Рослинна олія-40 мл
- Сіль, спеції, перець мелений – до свого смаку. Можна додати спеції до риби та зелень – на смак.
Спосіб приготування
Хліб потрібно замочити в молоці та віджати. Філе помити, обсушити та нарізати шматочками або смужками.
Філе і хліб пропустіть через подрібнювач (найкраще через м'ясорубку). Додайте яйце, дрібно нарізану зелень, вершкове масло, сіль, перець і спеції.
Все добре вимішайте і поставте на 10-15 хвилин в холодильник.
Потім мокрими руками сформуйте рибні палички або нагетси. Запаніруйте в сухарях і знову поставте в холодильник на 10 хвилин.
Розігрійте сковороду і рослинну олію. Обсмажуйте палички з двох сторін до золотистого кольору.
Викладайте готові палички на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Перекладіть палички на блюдо і подавайте до столу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати найпростіші млинці – без молока.
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