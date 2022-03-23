Лучшие рецепты блинов на молоке или воде, которые подойдут для любой начинки
Тонкие блины - универсальное блюдо, которое нельзя не любить. В них можно завернуть, как соленую, так и сладкую начинку, получив и основное блюдо и десерт. Причем молоко в рецепте можно заменить водой. Во вкусе они немного потеряют, но станут более экономными.
Самые простые рецепты - читайте ниже.
Блины "3 стакана"
- Молоко - 200 мл (1 стакан)
- Вода - 200 мл (1 стакан)
- Мука - 160 г (1 стакан)
- Яйцо - 3 шт.
- Соль -1/2 ч. ложки
- Сахар - 1 ст. ложка
- Растительное масло - 3 ст. ложки.
В миску разбейте три яйца, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте. Половину муки просейте в миску, перемешайте.
Влейте стакан молоко любой жирности, перемешайте. Добавьте остальную муку. Перемешайте.
Влейте стакан крутого кипятка и при этом постоянно помешивайте тесто. В конце добавьте растительное масло и снова хорошо вымешайте тесто.
Сковороду смажьте маслом, наливайте блины и жарьте с каждой стороны до золотистого цвета.
Блины на дрожжевом тесте
- Свежие дрожжи - 20 г
- Сахар - 1-2 ст. ложки
- Молоко - 3 стакана
- Яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 75 г
- Растительное масло - 1-2 ст. ложки
- Мука - 2 стакана
- Соль - ½ ч. ложки.
Дрожжи раскрошите в миску, добавьте сахар и разотрите. Добавляем полстакана теплого молока и перемешиваем. Просеиваем в миску неполный стакан муки и тщательно перемешиваем.
Ставим миску с опарой в теплое место на 10-15 минут. Как только масса увеличилась в два раза и появились пузырьки - замешиваем тесто.
Отделяем желтки от белков, желтки - в тесто. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем.
Далее добавляем муку и молоко небольшими порциями. После каждого - хорошо перемешиваем. В конце вливаем растительное масло. Еще раз перемешиваем и ставим в теплое место на 10-15 минут.
Потом взбиваем белки в густую пену и добавляем их в тесто. И еще раз хорошо перемешиваем.
Разогреваем сковороду и перед первым блином смазываем ее маслом. Потом выпекаем блины с каждой стороны до золотистого цвета.
Французские блины (на три порции)
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 160 мл
- Сливочное масло - 35 г
- Мука - 60 г
- Сахар - 5 г
- Сода - 2 г
- Соль - щепотка
- Масло для жарки
Взбиваем два яйца, добавляем щепотку соли и сахар. Перемешиваем 2-3 минуты венчиком. Наливаем холодное молоко - перемешиваем до появления пенки.
Растапливаем сливочное масло и даем ему остыть, вливаем в миску, снова перемешиваем.
В муку добавляем соду - на кончике ножа. Добавляем муку в миску. Быстро вымешиваем тесто.
Нагреваем сковороду, смазываем ее маслом. На один блин нужно не более двух столовых ложек теста. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Французские блины отлично подходят для любых начинок.