ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лучшие рецепты блинов на молоке или воде, которые подойдут для любой начинки

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 18:40
Лучшие рецепты блинов на молоке или воде, которые подойдут для любой начинки Фото: Рецепты самых лучших блинов (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тонкие блины - универсальное блюдо, которое нельзя не любить. В них можно завернуть, как соленую, так и сладкую начинку, получив и основное блюдо и десерт. Причем молоко в рецепте можно заменить водой. Во вкусе они немного потеряют, но станут более экономными.

Самые простые рецепты - читайте ниже.

Блины "3 стакана"

  • Молоко - 200 мл (1 стакан)
  • Вода - 200 мл (1 стакан)
  • Мука - 160 г (1 стакан)
  • Яйцо - 3 шт.
  • Соль -1/2 ч. ложки
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Растительное масло - 3 ст. ложки.

В миску разбейте три яйца, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте. Половину муки просейте в миску, перемешайте.

Влейте стакан молоко любой жирности, перемешайте. Добавьте остальную муку. Перемешайте.

Влейте стакан крутого кипятка и при этом постоянно помешивайте тесто. В конце добавьте растительное масло и снова хорошо вымешайте тесто.

Сковороду смажьте маслом, наливайте блины и жарьте с каждой стороны до золотистого цвета.

Блины на дрожжевом тесте

  • Свежие дрожжи - 20 г
  • Сахар - 1-2 ст. ложки
  • Молоко - 3 стакана
  • Яйца - 2 шт.
  • Сливочное масло - 75 г
  • Растительное масло - 1-2 ст. ложки
  • Мука - 2 стакана
  • Соль - ½ ч. ложки.

Дрожжи раскрошите в миску, добавьте сахар и разотрите. Добавляем полстакана теплого молока и перемешиваем. Просеиваем в миску неполный стакан муки и тщательно перемешиваем.

Ставим миску с опарой в теплое место на 10-15 минут. Как только масса увеличилась в два раза и появились пузырьки - замешиваем тесто.

Отделяем желтки от белков, желтки - в тесто. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем.

Далее добавляем муку и молоко небольшими порциями. После каждого - хорошо перемешиваем. В конце вливаем растительное масло. Еще раз перемешиваем и ставим в теплое место на 10-15 минут.

Потом взбиваем белки в густую пену и добавляем их в тесто. И еще раз хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду и перед первым блином смазываем ее маслом. Потом выпекаем блины с каждой стороны до золотистого цвета.

Французские блины (на три порции)

  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 160 мл
  • Сливочное масло - 35 г
  • Мука - 60 г
  • Сахар - 5 г
  • Сода - 2 г
  • Соль - щепотка
  • Масло для жарки

Взбиваем два яйца, добавляем щепотку соли и сахар. Перемешиваем 2-3 минуты венчиком. Наливаем холодное молоко - перемешиваем до появления пенки.

Растапливаем сливочное масло и даем ему остыть, вливаем в миску, снова перемешиваем.

В муку добавляем соду - на кончике ножа. Добавляем муку в миску. Быстро вымешиваем тесто.

Нагреваем сковороду, смазываем ее маслом. На один блин нужно не более двух столовых ложек теста. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Французские блины отлично подходят для любых начинок.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт блины Рецепты
LITE
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка