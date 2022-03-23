Лучшие рецепты блинов на молоке или воде, которые подойдут для любой начинки

Тонкие блины - универсальное блюдо, которое нельзя не любить. В них можно завернуть, как соленую, так и сладкую начинку, получив и основное блюдо и десерт. Причем молоко в рецепте можно заменить водой. Во вкусе они немного потеряют, но станут более экономными.

Блины "3 стакана"

Молоко - 200 мл (1 стакан)

Вода - 200 мл (1 стакан)

Мука - 160 г (1 стакан)

Яйцо - 3 шт.

Соль -1/2 ч. ложки

Сахар - 1 ст. ложка

Растительное масло - 3 ст. ложки.

В миску разбейте три яйца, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте. Половину муки просейте в миску, перемешайте.

Влейте стакан молоко любой жирности, перемешайте. Добавьте остальную муку. Перемешайте.

Влейте стакан крутого кипятка и при этом постоянно помешивайте тесто. В конце добавьте растительное масло и снова хорошо вымешайте тесто.

Сковороду смажьте маслом, наливайте блины и жарьте с каждой стороны до золотистого цвета.

Блины на дрожжевом тесте

Свежие дрожжи - 20 г

Сахар - 1-2 ст. ложки

Молоко - 3 стакана

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 75 г

Растительное масло - 1-2 ст. ложки

Мука - 2 стакана

Соль - ½ ч. ложки.

Дрожжи раскрошите в миску, добавьте сахар и разотрите. Добавляем полстакана теплого молока и перемешиваем. Просеиваем в миску неполный стакан муки и тщательно перемешиваем.

Ставим миску с опарой в теплое место на 10-15 минут. Как только масса увеличилась в два раза и появились пузырьки - замешиваем тесто.

Отделяем желтки от белков, желтки - в тесто. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем.

Далее добавляем муку и молоко небольшими порциями. После каждого - хорошо перемешиваем. В конце вливаем растительное масло. Еще раз перемешиваем и ставим в теплое место на 10-15 минут.

Потом взбиваем белки в густую пену и добавляем их в тесто. И еще раз хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду и перед первым блином смазываем ее маслом. Потом выпекаем блины с каждой стороны до золотистого цвета.

Французские блины (на три порции)

Яйца - 2 шт.

Молоко - 160 мл

Сливочное масло - 35 г

Мука - 60 г

Сахар - 5 г

Сода - 2 г

Соль - щепотка

Масло для жарки

Взбиваем два яйца, добавляем щепотку соли и сахар. Перемешиваем 2-3 минуты венчиком. Наливаем холодное молоко - перемешиваем до появления пенки.

Растапливаем сливочное масло и даем ему остыть, вливаем в миску, снова перемешиваем.

В муку добавляем соду - на кончике ножа. Добавляем муку в миску. Быстро вымешиваем тесто.

Нагреваем сковороду, смазываем ее маслом. На один блин нужно не более двух столовых ложек теста. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Французские блины отлично подходят для любых начинок.