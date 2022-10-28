Рятувальники ДСНС показали нову пухнасту "співробітницю" (фото)

Рятувальники, піротехніки, поліція та військові майже щодня знаходять тварин на звільнених територіях або поблизу лінії фронту. Усіх тварин, які опинилися в небезпеці, рятують та передають волонтерам на безпечних територіях.

І часто буває так, що коти чи собаки залишаються у тих, хто їх врятував і стають їхніми домашніми улюбленцями.

Саме така історія сталася з кішкою Масею, яку знайшли у завалах, врятували та потім залишили поряд із собою – тепер вона стала талісманом піротехніків.

"Знайомтеся! Цього неймовірного пухнастого клубочка звуть Мася і вона вже кілька тижнів, як частка сім'ї наших піротехніків, які розміновують територію Харківської області", - сказано в повідомленні.

Малечу виявили у завалах пошкодженої внаслідок обстрілів підстанції лінії електропередач.

"Безстрашна, не боїться навіть грати з підривниками до протитанкових мін. Кошеня знайшли у завалах підірваної підстанції під час обстеження лінії електропередач, полікували та прийняли в родину", - розповіли рятувальники та показали, як виглядає їхня нова пухнаста "співробітниця".

Вчинок співробітників ДСНС викликав в українців захоплення, і вони почали дякувати за врятовану тварину.