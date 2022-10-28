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Спасатели ГСЧС показали новую пушистую "сотрудницу" (фото)

В ГСЧС рассказали о спасение животного (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Харьковской области специалисты, которые занимаются разминированием территории, обнаружили храбрую кошку. Она была на опасной территории. Теперь эта кошка стала частью семьи пиротехников.

О новой "сотруднице" спасателей рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели, пиротехники, полиция и военные почти ежедневно находят животных на освобожденных территориях или вблизи от линии фронта. Всех животных, которые оказались в опасности, спасают и передают волонтерам на безопасных территориях.

И часто бывает так, что коты или собаки остаются у тех, кто их спас и становятся их домашними любимцами.

Именно такая история произошла с кошкой Масей, которую нашли в завалах, спасли и потом оставили рядом с собой - теперь она стала талисманом пиротехников.

"Знакомьтесь! Этого невероятного пушистого клубочка зовут Мася и она уже несколько недель, как частичка семьи наших пиротехников, которые разминируют территорию Харьковской области", - сказано в сообщении.

Малышку обнаружили в завалах поврежденной в результате обстрелов подстанции линии электропередач.

"Бесстрашная, не боится даже играться со взрывателями к противотанковым минам. Котенка нашли в завалах взорванной подстанции во время обследования линии электропередач, полечили и приняли в семью", - рассказали спасатели и показали, как выглядит их новая пушистая "сотрудница".

Поступок сотрудников ГСЧС вызвал у украинцев восторг, и они начали благодарить за спасенное животное.

  • Какие же вы мужественные люди с большими сердцами. Спасибо!
  • Наши солнышки ГСЧС самые лучшие! Спасибо!
  • Благодарны за спасение малышки!
  • Огромное вам спасибо, мальчики!

Кстати, ранее мы писали о том, что в Краматорске собаки сами выстроились в очередь за кормом от волонтеров.

А еще рассказывали о том, что украинские полярники поделились невероятной историей о пингвинах.

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