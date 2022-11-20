Рятувальники б'ють на сполох через туристичні плити та свічки: як користуватися, щоб не згоріти

Рятувальники зазначають, що за останні тижні зросла кількість пожеж через такі прилади, і насамперед через неправильне використання.

На допомогу прийшли альтернативні варіанти покращити своє життя – це туристичні газові плити, плити на балонах, додаткові освітлювальні прилади та саморобні свічки.

Масові атаки на енергетичну систему України спричинили те, що українці змушені жити по 6-8 годин без електроенергії. А часто і без опалення та можливості приготувати їжу.

Як правильно користуватися плитками, пальниками, свічками та іншими приладами, щоб не згоріти – читайте нижче.

Туристичні пальники та портативні плитки

Найчастіше такий пристрій складається з балона з газом та однієї конфорки. На такому вогні можна підігріти їжу, накип'ятити чайник або щось швидко приготувати.

Такі плити не годяться для тривалого приготування їжі, для посуду великого об'єму. Крім того, вони можуть бути небезпечними при неправильному використанні.

Купуйте лише сертифіковану продукцію від виробника.

Не варто купувати плитки та пальники "ноунейм", у яких немає навіть інструкції.

Дотримуйтесь чітких інструкцій виробника.

Завжди перевіряйте цілісність балона. Якщо є ризик витікання газу – не використовуйте.

Використовуйте такі плитки там, де є гарна вентиляція.

Балони з газом не повинні бути під сонячним промінням або біля інших джерел тепла.

Категорично заборонено ставити такі плити та пальники на поверхні електроплит або іншого обладнання, що може нагріватися.

Що потрібно знати про газові балони

1. Балони потрібно зберігати у приміщеннях, які добре провітрюються або на свіжому повітрі, за умови відсутності прямих сонячних променів та опадів.

2. Температура в приміщенні, де зберігаються балони з газом, не повинна перевищувати 45 градусів.

3. Якщо газ був на морозі, він перебуває у зрідженому стані. Якщо ви занесли балон з морозу до теплого приміщення, то газ швидко перейде в газоподібний стан і сильно розшириться. Зростання тиску може розірвати балон, і він швидко спалахне.

4. У житлових приміщеннях ставити балони з газом можна не ближче ніж на пів метра від газової плити та в 1 меті від будь-яких нагрівальних приладів.

5. Приміщення, де стоїть така плита, потрібно часто провітрювати. Зріджений газ важчий за повітря і швидко накопичується в непровітрюваних місцях.

6. Якщо вентиль на балоні закритий не щільно, газ починає виходити до приміщення. Будь-яка іскра, навіть випадкова, може призвести до пожежі чи вибуху.

7. У приміщеннях, де використовують газ із балонів або стоять балони, мають бути прилади, які спрацюють у разі виникнення небезпечної ситуації.

8. Газові прилади не можна залишати без нагляду, особливо на ніч.

9. Спати у приміщеннях, де використовують газ у балонах, вкрай небажано.

10. Прилади з газом у балонах не можна використовувати для обігріву приміщень.

11. Такі прилади не можна ремонтувати самостійно та підключати варто лише фахівцям.

12. Не можна використовувати балони, у яких закінчився термін огляду, немає тавра, несправний вентиль, пошкоджений корпус, забарвлення та написи не відповідають вимогам.

13. Найбезпечніший газ у балонах для використання – це ізобутан.

Свічки та саморобні джерела світла