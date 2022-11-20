Спасатели бьют тревогу из-за туристических плит и свечей: как пользоваться, чтобы не сгореть

Спасатели отмечают, что за последние недели возросло количество пожаров из-за таких приборов, и в первую очередь - из-за неправильного использования.

На помощь пришли альтернативные варианты улучшить свою жизнь - это туристические газовые плиты, плиты на баллонах, дополнительные осветительные приборы и самодельные свечи.

Массовые атаки на энергетическую систему Украины привели к тому, что украинцы вынуждены жить по 6-8 часов без электроэнергии. А часто и без отопления и возможности приготовить пищу.

Как правильно пользоваться плитками, горелками, свечами и другими приборами, чтобы не сгореть - читайте ниже.

Туристические горелки и портативные плитки

Чаще всего такое приспособление состоит из баллона с газом и одной конфорки. На таком огне можно подогреть еду, накипятить чайник или что-то быстро приготовить.

Такие плиты не годятся для длительного приготовления пищи, для посуды большого объема. Кроме того, они могут быть опасны при неправильном использовании.

Покупайте только сертифицированную продукцию от производителя.

Не стоит приобретать плитки и горелки "ноунейм", в которых нет даже инструкции.

Придерживайтесь четко инструкции производителя.

Всегда проверяйте целостность баллона. Если есть риск вытекания газа - не используйте.

Используйте такие плитки там, где есть хорошая вентиляция.

Баллоны с газом не должны быть под солнечными лучами или возле других источников тепла.

Категорически запрещено ставить такие плиты и горелки на поверхности электроплит или другого оборудования, которое может нагреваться.

Что нужно знать о газовых баллонах

1. Баллоны нужно хранить в помещениях, которые хорошо проветриваются или на свежем воздухе, при условии отсутствия прямых солнечных лучей и осадков.

2. Температура в помещении, где хранятся баллоны с газом, не должна быть выше 45 градусов.

3. Если газ был на морозе, то он находится в сжиженном состоянии. Если вы занесли баллон с мороза в теплое помещение, то газ быстро перейдет в газообразное состояние и сильно расширится. Рост давления может разорвать баллон, и он быстро загорится.

4. В жилых помещениях ставить баллоны с газом можно не ближе чем на полметра от газовой плиты и в 1 мете от любых нагревательных приборов.

5. Помещение, где стоит такая плита, нужно часто проветривать. Сжиженный газ тяжелее воздуха и быстро накапливается в непроветриваемых местах.

6. Если вентиль на баллоне закрыт не плотно, газ начинает выходить в помещение. Любая искра, даже случайная, может привести к пожару или взрыву.

7. В помещениях, где используют газ из баллонов или стоят баллоны, должен быть приборы, который сработает при возникновении опасной ситуации.

8. Газовые приборы нельзя оставлять включенными без присмотра, особенно на ночь.

9. Спать в помещениях, где используют газ в баллонах, крайне нежелательно.

10. Приборы с газом в баллонах нельзя использовать для обогрева помещений.

11. Такие приборы нельзя ремонтировать самостоятельно и подключать стоит только специалистам.

12. Нельзя использовать баллоны, у которых истек срок осмотра, нет клейма, неисправен вентиль, поврежден корпус, окрас и надписи не отвечают требованиям.

13. Самый безопасный газ в баллонах для использования - это изобутан.

Свечи и самодельные источники света