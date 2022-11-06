Спасаем свои запасы: как быстро сделать мясную тушенку

Фото: Как быстро и легко сделать тушенку из мяса (кадр из видео)

Запасы сейчас имеют большое значение для украинцев и многие начали заготавливать не только крупы и овощи, но и мясо в морозильной камере. Однако долгое отсутствие электроэнергии может привести к тому, что мясные продукты начнут портиться.

Если у вас такая ситуация, то используйте это мясо для самой простой тушенки. Как ее сделать - читайте ниже.