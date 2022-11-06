Спасаем свои запасы: как быстро сделать мясную тушенку
Запасы сейчас имеют большое значение для украинцев и многие начали заготавливать не только крупы и овощи, но и мясо в морозильной камере. Однако долгое отсутствие электроэнергии может привести к тому, что мясные продукты начнут портиться.
Если у вас такая ситуация, то используйте это мясо для самой простой тушенки. Как ее сделать - читайте ниже.
Что вам понадобится:
- Мясо - 2 кг
- Сало - 200 г
- Соль - 5 ч. ложек
- Перец, специи, лавровый лист - по вкусу.
Как приготовить:
Нарежьте сало небольшими кубиками. Мясо промойте и нарежьте кусочками приблизительно 3 на 4 см.
В кастрюлю с толстыми стенками выложите сало и поставьте на небольшой огонь. Жарьте, периодически помешивая.
Мясо посолите из расчета 2 чайные ложки на 1 кг мяса. Добавьте перец и другие специи, которые любите.
Когда сало обжарится, добавьте мясо. Далее тушим не менее 2 часов.
Чтобы кусочки мяса остались целыми, не накрывайте кастрюлю крышкой и помешайте только через 1 час.
Готовое мясо выкладывайте в подготовленные банки. Можно закрыть обычными крышками, но этот вариант только для недлительного хранения.
Если хотите, чтобы тушенка стояла дольше - закатайте металлическими крышками.
Из указанного количества продуктов получится 3 банки тушенки по 0,5 л.
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