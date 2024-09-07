Рятуємо одяг: чому він сідає після прання та як цьому запобігти

Несподіваний та неприємний сюрприз: після прання одяг змінив свій розмір. Не треба лякатися - ще є способи врятувати улюблену річ. Чому сідає одяг та як цьому запобігти?

РБК-Україна (проєкт Styler) роз'яснює питання, які саме тканини сідають найбільше та як врятувати річ, що сіла.

Чому одяг сідає після прання

Усадка - це природне явище для одягу, виготовленого з натуральних матеріалів. Після прання будь-які натуральні волокна змінюють свої властивості: набухають, перекручуються і зменшуються в розмірах.

Це відбувається через контакт з водою, коли тканина стає м'якшою і втрачає свою первісну форму. Виробники враховують це при створенні одягу, залишаючи необхідні припуски для усадки.

Тому при виборі речей з бавовни, льону або віскози важливо брати одяг трохи вільніший, щоб уникнути надмірної усадки після прання.

Дві основні причини усадки:

Еластична деформація. Натуральні волокна після прання розслабляються, і це змушує тканину стискатися.

Натуральні волокна після прання розслабляються, і це змушує тканину стискатися. Набухання волокон. Пориста структура натуральних волокон здатна вбирати вологу, через що тканина може збільшитися в об'ємі, але водночас зменшитися в розмірах через перекручування ниток.

Тканини, що найбільше сідають після прання

Деякі матеріали більше схильні до усадки, ніж інші. Натуральні тканини через свою гігроскопічність і пористу структуру схильні до змін розмірів.

Але навіть деякі штучні волокна, такі як віскоза або лайкра, можуть давати усадку після першого прання. Ось перелік тканин та їх схильність до усадки:

Капрон - 1,5%

Полукапрон - 2,5%

Віскоза, штапель - 3-4%

Смесова шерсть - 3-4%

Сатин, перкаль, поплін, ситець - 3-5%

Шовк - 4-5%

Вельвет - 5-6%

Льон, натуральна шерсть - 6-7%

Особливо сильно усадці піддаються льон, віскоза і бавовна. Вони можуть зменшитися на кілька розмірів, якщо їх прати за неправильних умов, як-от при високих температурах або з сильним віджимом.

Джинсові вироби можна прасувати з натягом по напрямку основних ниток, щоб відновити їх розмір (фото: Freepik.com)

Як уникнути усадки одягу

Виробники одягу використовують різні методи обробки тканин для зменшення ризику усадки.

Одним із таких методів є антиусадочна обробка, що полягає у відлежуванні тканини у вологому середовищі. Інші способи включають просочування тканин спеціальними розчинами, такими як формальдегід, що запобігає набуханню волокон.

Деякі тканини проходять гарячу обробку за допомогою валиків, що також зменшує ризик усадки.

Однак виробник не завжди вказує, чи була тканина оброблена від усадки. Тому можна застосовувати домашні методи профілактики:

Прасування бавовняних матеріалів з виворітного боку через вологу тканину за допомогою дуже гарячої праски.

Обробка шерстяних тканин розчином солі та оцту: обприскати, загорнути в рушник на 10 годин, а потім пропрасувати через вологу підкладку.

Для шовкових речей також використовується прасування через вологу тканину, але без загортання.

Що робити, якщо одяг вже сів

Якщо після прання одяг зменшився, є кілька методів, які можуть допомогти повернути йому початкові розміри:

Замочування у розчині нашатирного спирту і води. Одяг слід залишити в розчині на 12 годин, а потім акуратно розтягнути вручну і висушити на вішаку.

Носіння вологого одягу. Одяг можна не сушити до кінця, а одягнути його трохи вологим і рухатися, поки він висихає. Це допоможе волокнам прийняти потрібну форму і розмір.

Прасування джинсів після прання. Джинсові вироби можна прасувати з натягом по напрямку основних ниток, щоб відновити їх розмір.

Також варто використовувати функцію відпарювання сучасних прасок для розтягування тканини, але перед цим слід завжди уважно читати рекомендації виробника на етикетці, щоб уникнути пошкодження одягу.