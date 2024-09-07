Спасаем одежду: почему она садится после стирки и как это предотвратить

Неожиданный и неприятный сюрприз: после стирки одежда изменила свой размер. Не надо пугаться - еще есть способы спасти любимую вещь. Почему садится одежда и как это предотвратить?

РБК-Украина (проект Styler) разъясняет вопрос, какие именно ткани садятся больше всего и как спасти севшую вещь.

Почему одежда садится после стирки

Усадка - это естественное явление для одежды, изготовленной из натуральных материалов. После стирки любые натуральные волокна изменяют свои свойства: набухают, перекручиваются и уменьшаются в размерах.

Это происходит из-за контакта с водой, когда ткань становится более мягкой и теряет свою первоначальную форму. Производители учитывают это при создании одежды, оставляя необходимые припуски для усадки.

Поэтому при выборе вещей из хлопка, льна или вискозы важно брать одежду немного более свободную, чтобы избежать чрезмерной усадки после стирки.

Две основные причины усадки:

Эластичная деформация. Натуральные волокна после стирки расслабляются, и это принуждает ткань сжиматься.

Натуральные волокна после стирки расслабляются, и это принуждает ткань сжиматься. Набухание волокон. Пористая структура натуральных волокон способна впитывать влагу, из-за чего ткань может увеличиться в объеме, но одновременно уменьшиться в размерах из-за перекручивания нитей.

Какие ткани после стирки садятся больше всего

Некоторые материалы больше подвержены усадке, чем другие. Натуральные ткани из-за своей гигроскопичности и пористой структуры подвержены изменениям размеров.

Но даже некоторые искусственные волокна, такие как вискоза или лайкра, могут давать усадку после первой стирки. Вот перечень тканей и их склонность к усадке:

Капрон - 1,5%

Полукапрон - 2,5%

Вискоза, штапель - 3-4%

Смесовая шерсть - 3-4%

Сатин, перкаль, поплин, ситец - 3-5%

Шелк - 4-5%

Вельвет - 5-6%

Лен, натуральная шерсть - 6-7%

Особенно сильно усадке подвергаются лен, вискоза и хлопок. Они могут уменьшиться на несколько размеров, если их стирать при неправильных условиях, например при высоких температурах или с сильным отжимом.

Джинсовые изделия можно гладить с натяжением по направлению основных нитей, чтобы восстановить их размер (фото: Freepik.com)

Как избежать усадки одежды

Производители одежды используют разные методы обработки тканей для уменьшения риска усадки.

Одним из таких методов является антиусадочная обработка, заключающаяся в отлеживании ткани во влажной среде. Другие способы включают пропитку тканей специальными растворами, такими как формальдегид, предотвращающий набухание волокон.

Некоторые ткани проходят горячую обработку с помощью валиков, что также уменьшает риск усадки.

Однако производитель не всегда указывает, была ли ткань обработана от усадки. Поэтому можно применять домашние методы профилактики:

Глажка хлопчатобумажных материалов с изнаночной стороны через влажную ткань с помощью очень горячего утюга.

Обработка шерстяных тканей раствором соли и уксуса: опрыскать, завернуть в полотенце на 10 часов, затем прогладить через влажную подложку.

Для шелковых вещей также используется глажка через влажную ткань, но без подворота.

Что делать, если одежда уже села

Если после стирки одежда уменьшилась, есть несколько методов, которые могут помочь вернуть начальные размеры:

Замачивание в растворе нашатырного спирта и воды. Одежду следует оставить в растворе на 12 часов, а затем аккуратно растянуть вручную и высушить на вешалке.

Ношение влажной одежды. Одежду можно не сушить до конца, а одеть ее немного влажной и двигаться, пока она высыхает. Это поможет волокнам принять подходящую форму и размер.

Глажка джинсов после стирки. Джинсовые изделия можно гладить с натяжением по направлению основных нитей, чтобы восстановить их размер.

Также следует использовать функцию отпаривания современных утюгов для растяжения ткани, но перед этим всегда следует внимательно читать рекомендации производителя на этикетке, чтобы избежать повреждения одежды.