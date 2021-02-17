Поруч із Землею пронесеться гігантський астероїд: розміром з Лондонське око

Величезний астероїд BS3 пролетить поряд із Землею в середу, 17 лютого. Його ширина становить 110 метрів, і на мінімальну відстань з нашою планетою він наблизиться у другій половині дня.

Деталі про цей астероїд повідомили у виданні Express.

Діаметр цього космічного тіла дорівнює висоті Лондонського ока, а це 135 метрів. Лондонське око – це назва одного з найбільших на планеті колеса огляду.

Проходження цього астероїда поблизу орбіти Землі вчені назвали "близький підхід". Однак, за фактом космічне тіло буде перебувати на відстані 0, 04423 астрономічних одиниць, що становить понад 6 616 713 кілометрів від Землі.

За словами дослідників, це еквівалентно 40 відсоткам середньої відстані між Землею і Сонцем.

Експерти NASA зазначають, що астероїд рухається з величезною швидкістю – 10, 37 км/секунду. Вони відзначили, що попри на значні розміри цього астероїда, жителям Землі нема чого побоюватися.

Дані Центру вивчення навколоземних об'єктів показують, що стародавні уламки небесного тіла пропливуть досить далеко від поверхні нашої планети.