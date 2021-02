Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты

Миссия надеется, что это принесет пользу человечеству.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующих в освоении космоса", - говорится в сообщении.

The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH