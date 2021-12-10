Рядом с Землей пролетит огромный астероид: он назван "потенциально опасным"

Мимо Земли 11 декабря пролетит крупный астероид 4660 Nereus (1982 DB). Скорость 150-метрового небесного тела превышает 23,6 тыс. км/ч.
Об этом рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
По данным NASA, статус астероида "потенциально опасен"
Расстояние от него до планеты Земля будет равно около 3,9 миллиона километров. Скорость его движения равна 6 578 км в секунду.
Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км 11 декабря. Специалисты NASA уверяют, что это достаточное расстояние, чтобы земляне чувствовали себя в безопасности.
Отмечается, что астероид 4660 Nereus открыли в 1982 году. Он состоит из ценной руды: никеля, кобальта и железа. Стоимость такого образца превысила бы 4,7 миллиарда долларов.
Ранее мы сообщали, что NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов.
Также мы писали, что в марте этого года возле Земли уже пролетал астероид-гигант, который также стал самым быстрым в 2021-м году.