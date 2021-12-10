Рядом с Землей пролетит огромный астероид: он назван "потенциально опасным"

Что известно об астероиде

По данным NASA, статус астероида "потенциально опасен"

Расстояние от него до планеты Земля будет равно около 3,9 миллиона километров. Скорость его движения равна 6 578 км в секунду.

Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км 11 декабря. Специалисты NASA уверяют, что это достаточное расстояние, чтобы земляне чувствовали себя в безопасности.

Отмечается, что астероид 4660 Nereus открыли в 1982 году. Он состоит из ценной руды: никеля, кобальта и железа. Стоимость такого образца превысила бы 4,7 миллиарда долларов.