Поряд із Землею пролетить величезний астероїд: його названо "потенційно небезпечним"

Повз Землю 11 грудня пролетить великий астероїд 4660 Nereus (1982 DB). Швидкість 150-метрового небесного тіла перевищує 23,6 тис. км/год.
Про це розповіли у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США.
За даними NASA, статус астероїду "потенційно небезпечний"
Відстань від нього до планети Земля дорівнюватиме близько 3,9 мільйона кілометрів. Швидкість його руху дорівнює 6 578 км за секунду.
Астероїд максимально зблизиться із Землею на відстань 7,4 млн км 11 грудня. Фахівці NASA запевняють, що це достатня відстань, щоб земляни відчували себе в безпеці.
Зазначається, що астероїд 4660 Nereus відкрили у 1982 році. Він складається із цінної руди: нікелю, кобальту та заліза. Вартість такого зразка перевищила б 4,7 мільярда доларів.
Раніше ми повідомляли, що NASA проведе випробування космічного корабля для захисту Землі від астероїдів.
Також ми писали, що у березні цього року біля Землі вже пролітав астероїд-гігант, який також став найшвидшим у 2021-му році.