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NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов

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Среда 24 ноября 2021 06:02
NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов Фото: NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов (nasa.gov)
Автор: Анна Полисученко

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет испытания космического корабля DART. После столкновения с астероидом он должен изменить траекторию его полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

"DART - это управляемая планетарным защитой проверка технологий предотвращения столкновения Земли с опасным астероидом. Проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, что позволяет изменить движение астероида в космосе", - говорится в сообщении.

В космос аппарат доставит ракета-носитель американской компании SpaceX Falcon 9, который стартует с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 22:21 23 ноября по местному времени (08:21 24 ноября по времени Киева). Трансляцию запуска аппарата можно будет наблюдать на официальном канале YouTube NASA.

По расчетам NASA, после выхода в открытый космос, космический корабль DART отделится от ракеты-носителя, развернет солнечные батареи и начнет сближение с двойным астероидом Дидимос - Диморфос, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Как ожидается, аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфосом - на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате столкновения орбита 160-метрового Диморфоса, который вращается вокруг большего Дидима, должна отклониться “на долю процента”.

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