Рядом с Землей пролетит огромный астероид: он назван "потенциально опасным"

Об этом рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Что известно об астероиде

По данным NASA, статус астероида "потенциально опасен"

Расстояние от него до планеты Земля будет равно около 3,9 миллиона километров. Скорость его движения равна 6 578 км в секунду.

Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км 11 декабря. Специалисты NASA уверяют, что это достаточное расстояние, чтобы земляне чувствовали себя в безопасности.

Отмечается, что астероид 4660 Nereus открыли в 1982 году. Он состоит из ценной руды: никеля, кобальта и железа. Стоимость такого образца превысила бы 4,7 миллиарда долларов.