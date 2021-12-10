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Рядом с Землей пролетит огромный астероид: он назван "потенциально опасным"

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Пятница 10 декабря 2021 16:39
Рядом с Землей пролетит огромный астероид: он назван "потенциально опасным" Мимо земли пролетит астероид 4660 Nereus (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мимо Земли 11 декабря пролетит крупный астероид 4660 Nereus (1982 DB). Скорость 150-метрового небесного тела превышает 23,6 тыс. км/ч.

Об этом рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Что известно об астероиде

По данным NASA, статус астероида "потенциально опасен"

Расстояние от него до планеты Земля будет равно около 3,9 миллиона километров. Скорость его движения равна 6 578 км в секунду.

Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км 11 декабря. Специалисты NASA уверяют, что это достаточное расстояние, чтобы земляне чувствовали себя в безопасности.

Отмечается, что астероид 4660 Nereus открыли в 1982 году. Он состоит из ценной руды: никеля, кобальта и железа. Стоимость такого образца превысила бы 4,7 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов.

Также мы писали, что в марте этого года возле Земли уже пролетал астероид-гигант, который также стал самым быстрым в 2021-м году.

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