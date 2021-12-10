Поряд із Землею пролетить величезний астероїд: його названо "потенційно небезпечним"
Повз Землю 11 грудня пролетить великий астероїд 4660 Nereus (1982 DB). Швидкість 150-метрового небесного тіла перевищує 23,6 тис. км/год.
Про це розповіли у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США.
Що відомо про астероїд
За даними NASA, статус астероїду "потенційно небезпечний"
Відстань від нього до планети Земля дорівнюватиме близько 3,9 мільйона кілометрів. Швидкість його руху дорівнює 6 578 км за секунду.
Астероїд максимально зблизиться із Землею на відстань 7,4 млн км 11 грудня. Фахівці NASA запевняють, що це достатня відстань, щоб земляни відчували себе в безпеці.
Зазначається, що астероїд 4660 Nereus відкрили у 1982 році. Він складається із цінної руди: нікелю, кобальту та заліза. Вартість такого зразка перевищила б 4,7 мільярда доларів.
Раніше ми повідомляли, що NASA проведе випробування космічного корабля для захисту Землі від астероїдів.
Також ми писали, що у березні цього року біля Землі вже пролітав астероїд-гігант, який також став найшвидшим у 2021-му році.