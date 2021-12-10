Поряд із Землею пролетить величезний астероїд: його названо "потенційно небезпечним"

Про це розповіли у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США.

Що відомо про астероїд

За даними NASA, статус астероїду "потенційно небезпечний"

Відстань від нього до планети Земля дорівнюватиме близько 3,9 мільйона кілометрів. Швидкість його руху дорівнює 6 578 км за секунду.

Астероїд максимально зблизиться із Землею на відстань 7,4 млн км 11 грудня. Фахівці NASA запевняють, що це достатня відстань, щоб земляни відчували себе в безпеці.

Зазначається, що астероїд 4660 Nereus відкрили у 1982 році. Він складається із цінної руди: нікелю, кобальту та заліза. Вартість такого зразка перевищила б 4,7 мільярда доларів.