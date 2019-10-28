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В рядах боевиков "ДНР" обнаружили смертельную болезнь: некоторые уже в больнице

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 11:35
В рядах боевиков "ДНР" обнаружили смертельную болезнь: некоторые уже в больнице
У боевиков "ДНР" обнаружили СПИД (Коллаж РБК-Украина)

У представителей российско-оккупационных войск на Донбассе выявили смертельную болезнь

На Донбассе в рядах "ДНР" обнаружили неизлечимое и смертельное заболевание, а именно СПИД. Об этом сообщил в своем Telegram-канале боец ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Среди заболевших также есть и женщина. Всего больны восемь человек.

"Сорока на хвосте принесла. Во время сдачи донорской крови представителями 11 ОМСП 1 АК (о) у 8 представителей российско-оккупационных войск обнаружили заболевание СПИДом, среди больных есть одна женщина", - написал военный.

В настоящее время все госпитализированы в больницу Донецка. Руководством оккупационного формирования принято решение о проведении врачебной комиссии всего личного состава и выявления причин массового заболевания.

"Интересным фактом является то, что скорее всего данная цифра увеличится с прогрессией, несмотря на контингент "защитников русского мира", - отметил блогер и военный.

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В рядах боевиков &quot;ДНР&quot; обнаружили смертельную болезнь: некоторые уже в больницеФото из открытых источников

Напомним, что СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. Это заболевание вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус иммунодефицита человека ослабляет иммунную систему, в результате чего организм теряет возможность противостоять различным заболеваниям.

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