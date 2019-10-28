ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Врачебный скандал: под Днепром из "скорой" выпал пациент (видео)

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 09:21
Врачебный скандал: под Днепром из "скорой" выпал пациент (видео)
Из скорой помощи выпал пациент (Коллаж РБК-Украина)

В Днепропетровской области во время движения скорой помощи из машины выпал человек

В Новомосковске Днепропетровской области из машины скорой помощи во время движения на дорогу выпал пациент. Человек очутился на проезжей части и чуть не угодил под колеса автомобиля, который двигался за "скорой".

К счастью, мужчине очень повезло, он не потерял сознание, смог самостоятельно встать. Врачи все-таки смогли доставить больного в больницу, как и планировалось. Сейчас за расследование этого инцидента взялась полиция.

"Пока тотальная коррупция уничтожает Новомосковскую городскую медицину, из ржавых и убитых карет скорой помощи на полном ходу выпадают больные. И это уже не шутки", - подписали видео на YouTube.

Видео: Человек выпал из скорой помощи (YouTube)

Пользователи сети очень негативно отреагировали на инцидент со скорой помощью и высказали свои эмоции в комментариях.

  • Просто по дороге выяснилось, что у больного не было с собой полиса.
  • Остановите! Остановите! Вите, Вите надо выйти.
  • Я в шоке!!!
  • Выгнать сразу!
  • Ужас, водителя уволить надо.

Врачебный скандал: под Днепром из &quot;скорой&quot; выпал пациент (видео)Скриншот комментариев

В Киеве "скорая" с больным ребенком влетела в легковушку: подробности ДТП (видео) Мы мусор не берем: врачи "скорой" отказались помочь пожилому человеку
Новости Украины скорая помощь
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь