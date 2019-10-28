Врачебный скандал: под Днепром из "скорой" выпал пациент (видео)

Из скорой помощи выпал пациент (Коллаж РБК-Украина)

В Днепропетровской области во время движения скорой помощи из машины выпал человек

В Новомосковске Днепропетровской области из машины скорой помощи во время движения на дорогу выпал пациент. Человек очутился на проезжей части и чуть не угодил под колеса автомобиля, который двигался за "скорой".

К счастью, мужчине очень повезло, он не потерял сознание, смог самостоятельно встать. Врачи все-таки смогли доставить больного в больницу, как и планировалось. Сейчас за расследование этого инцидента взялась полиция.

"Пока тотальная коррупция уничтожает Новомосковскую городскую медицину, из ржавых и убитых карет скорой помощи на полном ходу выпадают больные. И это уже не шутки", - подписали видео на YouTube.

Видео: Человек выпал из скорой помощи (YouTube)

Пользователи сети очень негативно отреагировали на инцидент со скорой помощью и высказали свои эмоции в комментариях.

Просто по дороге выяснилось, что у больного не было с собой полиса.

Остановите! Остановите! Вите, Вите надо выйти.

Я в шоке!!!

Выгнать сразу!

Ужас, водителя уволить надо.

Скриншот комментариев