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Не был вакцинирован: на Волыни ребенок заболел опасной болезнью

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 13:02
Не был вакцинирован: на Волыни ребенок заболел опасной болезнью
Ребенок не был вакцинирован от полиомиелита (фото: РБК-Украина)

На Волыни невакцинированный ребенок заболел полиомиелитом

В Волынской области двухлетний ребенок заболел очень опасной болезнью - полиомиелитом. Это первый случай заболевания за два года в Украине. Отмечается, что прививки у малыша от этой болезни не было. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Двухлетний Миша сейчас не может ходить и сидеть, у него не функционируют пальцы на руках. Его парализовало этим летом.

"Только ножку начало в понедельник утром, а уже во вторник – уже две ножки он не мог ходить, а в среду он даже не мог сидеть и нас перевели в реанимацию", - рассказала мама Алина Лихван.

Если говорить о случае Миши, то речь идет о вакциноассоциированном паралитическом полиомиелите – это острое вирусное заболевание, развивающееся у непривитых от полиомиелита детей, которые были в контакте с привитыми.

"В этом селе проводили прививку оральной вакциной против полиомиелита, живой. Выделяется вакцинный вирус после прививки, это норма, при контакте он может передаваться", - объяснила Новачевская.

Миша не был привит от полиомиелита и, вероятнее всего, заразился от кого-то из детей, которых вакцинировали в селе. Его мать совсем не против прививок, другие ее дети - вакцинированы.

Отметим, что лекарств от этого заболевания нет, показана только реабилитация.

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