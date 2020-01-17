Русское Рождество: нардеп отгулял праздники с российскими звездами в Куршевеле (видео)

Народный депутат Верховной Рады Украины Максим Ефимов провел свой отпуск на знаменитом французском курорте Куршевель. Там он 7 января отрывался на вечеринке с российскими звездами.

Максим Ефимов, нардеп от группы "Доверие", а в прошлом созыве– депутат от "Блока Петра Порошенко", посетил в Куршевеле мероприятие под названием "Русское Рождество". Как сообщает издание Strana, вечеринка проходила 7 января в ресторане Le Cap Norn, который расположен на высоте 2100 метров.

Самое дешевое место для одного человека стоило $1000. Чем ближе столик был к сцене, тем дороже была его стоимость. В стоимость билета входило меню и один бокал просекко. Из блюд предлагалась фуа-гра с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее гостям подавали сливочное ризотто с морским лещом.

Один из гостей мероприятия рассказал, что украинский нардеп забронировал столик ближе к сцене, где место стоило около $10000.

"Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают. Потом оказалось, что его забил украинский депутат Ефимов со своей компанией. Место за самым первым столиком под сценой была около $10 000", - сообщил источник.

Он добавил, что в меню также были блины с икрой, за которые нужно было доплачивать. А вот развлекал гостей ресторана российский певец Григорий Лепс.

Как оказалось, депутат Ефимов – большой поклонник Лепса и он во время концерта ему подпевал.

Украинский депутат отдохнул в Куршевеле с российскими звездами

Максим Ефимов – народный депутат, выиграл выборы в Краматорске. Входит в группу "Доверие", которая по некоторым данным была создана при участии Офиса президента. Также Ефимов – вице-президент Федерации футбола Украины и президент "Федерации футбола Донецкой области". Женат, имеет троих детей.