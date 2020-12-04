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Русский язык в Одесской области отныне не региональный: все буде Україна!

Одесская область, Пятница 04 декабря 2020 18:56
Русский язык в Одесской области отныне не региональный: все буде Україна!
В Одесской области русский язык лишили статуса регионального (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области русский язык лишили статуса регионального, который действовал на территории региона восемь лет.

Такое решение принял Одесский окружной административный суд, удовлетворив иск первого заместителя прокурора Одесской области, говорится на сайте суда.

3 декабря судьи признали противоправным и недействительным решение Одесского облсовета от 15 августа 2012 года в порядке имплементации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" о предоставлении русскому языку статуса регионального уже не действует.

4 декабря депутаты Одесского областного совета поддержали такое решение.

В сообщении указывается, что еще 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины признал Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции Украины.

"Два года мы стучали в эти двери... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык. Вчера соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - написал активист и глава общественной организации "Независимые" Святослав Литинский в своем Facebook.

Также он напомнил, что перед этим активисты уже добились отмены регионального языка в городе Одессе.

В сети бурно отреагировали на новость и благодарят активистов за их усилия и результативную деятельность.

  • Отличная новость!
  • Вода камень точит, спасибо Святослав Литинский за ваши усилия!
  • Все буде Україна!
  • Спасибо за вашу борьбу. Вдохновения!
  • Спасибо, это очень важно, особенно после случая в их горсовете.
  • Слава Богу и искренняя благодарность всем, кто приближал этот день!
  • Поздравляю, пан Святослав с еще одним кирпичиком в построении Украины!

Напомним, что с сентября в Одессе русский язык уже не региональный - соответствующее решение также принял Одесский окружной административный суд, удовлетворив иск заместителя прокурора области.

Как сообщалось, ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал отменить региональные языки на местах.

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