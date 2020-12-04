Російська мова в Одеській області відтепер не регіональна: все буде Україна!

В Одеській області російську мову позбавили статусу регіональної (колаж РБК-Україна)

В Одеській області російську мову позбавили статусу регіональної, яка діяла на території регіону вісім років.

Таке рішення прийняв Одеський окружний адміністративний суд, задовольнивши позов першого заступника прокурора Одеської області, говориться на сайті суду.

3 грудня судді визнали протиправним і недійсним рішення Одеської облради від 15 серпня 2012 року в порядку імплементації положень Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо надання російській мові статусу регіональної вже не діє.

4 грудня депутати Одеської обласної ради підтримали таке рішення.

У повідомленні вказується, що ще 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України.

"Два роки ми стукали у ці двері... і вони відчинилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", - написав активіст і голова громадської організації "Незалежні" Святослав Літинський у своєму Facebook.

Також він нагадав, що перед цим активісти вже домоглися скасування регіональної мови у місті Одесі.

У мережі бурхливо відреагували на новину і дякують активістам за їх зусилля і результативну діяльність.

Чудова новина!

Вода камінь точить, спасибі Святослав Літинський за ваші зусилля!

Все буде Україна!

Дякуємо за вашу боротьбу. Натхнення!

Дякую, це дуже важливо, особливо після випадку в їх міськраді.

Слава Богу і щира подяка усім, хто наближав цей день!

Вітаю, пане Святославе з ще однією цеглинкою в побудові України!

Нагадаємо, що з вересня в Одесі російська мова вже не регіональна - відповідне рішення прийняв Одеський окружний адміністративний суд, задовольнивши позов заступника прокурора області.

Як повідомлялося, раніше мовний омбудсмен України Тарас Кремінь зажадав скасувати регіональні мови на місцях.