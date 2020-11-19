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Языковой омбудсмен потребовал отменить региональные языки на местах

Киев, Четверг 19 ноября 2020 16:33
Языковой омбудсмен потребовал отменить региональные языки на местах
Фото: Тарас Креминь (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Языковой омбудсмен Тарас Креминь после выборов требует от несколькх местных советов отменить решения о функционировании региональных языков. Он также просит генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

По его словам, несмотря на отмену закона об основах государственной языковой политики, региональные языки фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей.

"Согласно закону (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, ред.), все органы власти и местного самоуправления, должны в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона, обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие", - отметил Креминь.

Он также подчеркнул, что отдельные органы местного самоуправления до сих пор ведут делопроизводство не на украинском языке - это прямое нарушение действующего закона.

Закон о государственном языке вступил в силу летом 2019 года.

Напомним, в Одессе отменили статус русского языка как регионального.

Отметим, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что статус русского языка на Донбассе нужно обсуждать.

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