Русский народ — наши друзья: Тищенко сделал странное заявление

Николай Тищенко (коллаж: РБК-Украина)

Николай Тищенко рассказал, что ситуация на востоке страны коснулась его семью

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сделал странное заявление во время интервью Рамини Есхакзай для YouTube-канала "Ходят слухи". Он заявил, что русский народ – друзья украинцев. Детали интервью – читайте ниже.

Тищенко считает, что политики, без боя отдавшие украинские территории, еще понесут наказание. Также он признался, что война на Донбассе личная трагедия для него самого.

"Вся моя семья под бомбежкой приехала в Киев. Они беженцы, им было очень сложно. Мама плачет по ночам", — рассказал Тищенко.

По мнению политика, возвращение Донбасса не должно быть с применением силы. Вернуть потерянные земли можно только успехами, считает нардеп.

"Потому что в Донецке живут украинцы, мы не можем заниматься братоубийственной войной... Это настоящая война, не гражданская, война за нашу независимость. Мы, украинский народ, отстаиваем свои интересы. Это наши территории", — подчеркнул он.

По мнению Тищенко, украинским политикам необходимо провести демократические выборы на оккупированных землях.

"Если этого не произойдет, то этот конфликт будет бесконечным. Он не выгоден никому. Мы должны жить в добром соседстве. Русский народ — наши друзья, но руководители, те люди, которые тянут в пучину, в разрыв, к ним очень много вопросов и претензий", — сказал Тищенко.

Николай Тищенко сделал странное заявление о России

Напомним, что ранее Николай Тищенко попал в неловкую ситуацию с политической агитацией.

Ранее мы писали, что нардеп Тищенко опозорился в прямом эфире.