Російський народ — наші друзі: Тищенко зробив дивну заяву

Микола Тищенко (колаж: РБК-Україна)

Микола Тищенко розповів, що ситуація на сході країни торкнулася його сім'ю

Нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зробив дивну заяву під час інтерв'ю Раміні Есхакзай для YouTube-каналу "Ходять чутки". Він заявив, що російський народ – друзі українців. Деталі інтерв'ю – читайте нижче.

Тищенко вважає, що політики, які без бою віддали українські території, ще понесуть покарання. Також він зізнався, що війна на Донбасі особиста трагедія для нього самого.

"Вся моя сім'я під бомбардуванням приїхала в Київ. Вони біженці, їм було дуже складно. Мама плаче ночами", — розповів Тищенко.

На думку політика, повернення Донбасу не повинно бути з застосуванням сили. Повернути втрачені землі можна тільки успіхами, вважає нардеп.

"Тому що в Донецьку живуть українці, ми не можемо займатися братовбивчою війною... Це справжня війна, не громадянська війна за нашу незалежність. Ми, український народ, відстоюємо свої інтереси. Це наші території", — підкреслив він.

На думку Тищенка, українським політикам необхідно провести демократичні вибори на окупованих землях.

"Якщо цього не відбудеться, то цей конфлікт буде нескінченним. Він не вигідний нікому. Ми повинні жити в доброму сусідстві. Російський народ — наші друзі, але керівники, ті люди, які тягнуть у безодню, в розрив, до них дуже багато питань і претензій", — сказав Тищенко.

Микола Тищенко зробив дивну заяву про Росію

Нагадаємо, що раніше Микола Тищенко потрапив в незручну ситуацію з політичною агітацією.

Раніше ми писали, що нардеп Тищенко зганьбився у прямому ефірі.