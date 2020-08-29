ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Російський народ — наші друзі: Тищенко зробив дивну заяву

Субота 29 серпня 2020 17:23
Російський народ — наші друзі: Тищенко зробив дивну заяву
Микола Тищенко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Микола Тищенко розповів, що ситуація на сході країни торкнулася його сім'ю

Нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зробив дивну заяву під час інтерв'ю Раміні Есхакзай для YouTube-каналу "Ходять чутки". Він заявив, що російський народ – друзі українців. Деталі інтерв'ю – читайте нижче.

Тищенко вважає, що політики, які без бою віддали українські території, ще понесуть покарання. Також він зізнався, що війна на Донбасі особиста трагедія для нього самого.

"Вся моя сім'я під бомбардуванням приїхала в Київ. Вони біженці, їм було дуже складно. Мама плаче ночами", — розповів Тищенко.

На думку політика, повернення Донбасу не повинно бути з застосуванням сили. Повернути втрачені землі можна тільки успіхами, вважає нардеп.

"Тому що в Донецьку живуть українці, ми не можемо займатися братовбивчою війною... Це справжня війна, не громадянська війна за нашу незалежність. Ми, український народ, відстоюємо свої інтереси. Це наші території", — підкреслив він.

На думку Тищенка, українським політикам необхідно провести демократичні вибори на окупованих землях.

"Якщо цього не відбудеться, то цей конфлікт буде нескінченним. Він не вигідний нікому. Ми повинні жити в доброму сусідстві. Російський народ — наші друзі, але керівники, ті люди, які тягнуть у безодню, в розрив, до них дуже багато питань і претензій", — сказав Тищенко.

Микола Тищенко зробив дивну заяву про Росію

Нагадаємо, що раніше Микола Тищенко потрапив в незручну ситуацію з політичною агітацією.

Раніше ми писали, що нардеп Тищенко зганьбився у прямому ефірі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Микола Тищенко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся