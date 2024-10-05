Руслана зізналася, чому ще не стала матір'ю та чому не хоче всиновлювати дітей (відео)

51-річна співачка Руслана активно виступає й гастролює, але артистку часто питають, чи планує вона йти в декрет та ставати матір'ю. І нині зірка пояснила, чому не народила дитину й заінтригувала планами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Руслана поділилася відвертими думками в інтерв'ю для шоу "Неймовірна правда про зірок".

Так, співачка відповіла, чи планує вона всиновлювати дитину. Нині серед зірок все частіше можна зустріти людей, які стають названими батьками.

Але виявилося, що Руслана має інші плани. Співачка хоче народити сама. Вона зазначила, що хоче передати дитині власну енергетику.

"Я дуже вірю в свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє. І тільки я маю це зробити, це енергетика. Я маю цю енергетику передати", - пояснила артистка.

Руслана пояснила, чому не народила дітей (скріншот)

Також Руслана розповіла, чому не стала матір'ю раніше. За словами зірки, у минулого цього не сталося через певні проблеми.

"Я працюю над цим. Говорю, чому цього не сталося: бо були події, які дуже забрали мене здоров'я надзвичайно. Нерви, стрес, здоров'я. І це все відгукнулося, зокрема, на жіночому стані", - розповіла зірка.

Втім, нині вона займається цим питанням, Виявилося, що Руслана докладає чимало зусиль, аби усе ж стати мамою.

"Лікарі наді мною ще трохи чаклують. Все, я все зроблю для того, щоб це сталося. Тато, я обіцяю", - зі сміхом сказала співачка.

Що відомо про особисте життя Руслани

Майже 30 років співачка перебуває у шлюбі. У 1995 році вона вийшла за звукорежисера та продюсера Олександра Ксенофонтова. Їхні стосунки почалися неочікувано.

Руслана та її чоловік (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Руслана звернулася до Ксенофонтова за професійною порадою. Спочатку вони стали друзями, а вже потім між ними спалахнули романтичні почуття.