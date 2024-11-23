Руслана стала учасницею шоу "Маска" у Бельгії: яскраві фото та відео

Руслана у бельгійській адаптації шоу "Маска"

На проєкт співачка була запрошена як міжнародна зірка. У своєму пості вона зазначила, що ця історія тривала понад рік - від першої зустрічі з продюсерською командою до моменту, коли виконавиця розкрила своє обличчя в ефірі без маски.

Руслана розповіла, що багато з її друзів питали про постійні поїздки до Брюсселя, але справжню причину вона змогла розкрити лише кільком людям з команди. Тепер, після вибуття з шоу, зірка може нарешті озвучити всі подробиці.

Знаменитість зазначила, що до останнього не здогадувалася, який образ на неї чекав, і побачила його виключно в кінцевому результаті:

"Від початку і до кінця образ Zeeduivel - це повністю задумка продюсерів.

Як результат, ми отримали яскравий образ рок-зірки, яка дивиться на світ широко розплющеними очима, з яскравою посмішкою, але водночас у неї міцні і гострі зуби, що демонструє її сильний характер і незламність. Цей образ повністю відповідає образу не лише мене, а й всіх українців і України".

Лижичко підкреслила, що до своєї участі поставилася як до можливості нагадати бельгійській аудиторії про Україну та розповісти про неї щось нове. І хоча, згідно з правилами, вона не могла нічого говорити, донесення інформації про Україну відбувалося через пісні. Тому до вибору репертуару Руслана підходила з максимальною відповідальністю.

Співачка зазначила, що за період участі в проєкті образ Zeeduivel наробив чимало переполоху і здійняв багато хвилювань. Її персонаж встиг заспівати разом із місцевою зіркою, співачкою Natalia, а також двічі "запалити" перед 15-тисячною аудиторією у місцевому Палаці спорту.

До слова, "Маска" - це музичне шоу компанії Fremantle Limited, яке адаптують у різних країнах, зокрема й в Україні. У нашій раїні раніше випустили два сезони, і ведучим був Володимир Остапчук.